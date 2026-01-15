Encuesta Bolavip: hinchas contradicen a Alianza Lima y piden este refuerzo extranjero

Alianza Lima no tuvo un buen arranque del 2026 debido a las dos derrotas en los amistosos de la Serie Río de la Plata. Esto repercute en el mercado donde la habilitación de un séptimo extranjero para los planteles de la liga peruana empieza a ser una necesidad para realizar un último refuerzo. En base a esto, desde Bolavip Perú confirmamos que los hinchas blanquiazules se han manifestado con pedidos para la directiva.

Publicidad

Publicidad

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe habilitar por estas horas la inclusión de un séptimo extranjero para los planteles de la Liga 1. Esto es un punto clave para que varios planteles definan la llegada de un nuevo refuerzo y este es el caso de Alianza Lima.

¿Por qué? Con las derrotas ante Independiente y Unión de Santa Fe en Uruguay por los amistosos de la Serie Río de la Plata, hay preocupación en los hinchas alrededor del poco juego del equipo. Desde la directiva, evalúan la llegada de un refuerzo extranjero, aunque no sería del agrado de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima buscaría a un volante ancla extranjero

Luego de la última caída ante Unión, empezaron a crecer los comentarios y las especulaciones sobre la llegada de un refuerzo para ofrecer más variantes en el plantel. En este sentido, la intención apunta a que sea un extranjero, pero la posición genera discrepancia.

Es que la intención de la directiva de Alianza Lima sería la de utilizar el cupo del séptimo jugador extranjero en un volante ancla, según informó el periodista Gerson Cuba. Evidentemente, Pablo Guede no estaría conforme con Jesús Castillo ni con Pedro Aquino, por lo que querría reforzar dicho lugar.

ver también “Jugá para adelante…”: Pablo Guede se cansó del fútbol que muestra Sergio Peña en Alianza Lima

Todavía no han trascendidos nombres de posibles refuerzos en la posición de volante ancla. Sin embargo, a pesar de que la directiva tendría en mente esta intención, los hinchas no estarían conformes con ello.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Alianza Lima piden un 10, según encuesta de Bolavip Perú

Desde Bolavip Perú consultamos la opinión de los hinchas de Alianza Lima respecto al refuerzo extranjero que podrían concretar próximamente. En este sentido, se les ofreció dos posiciones a contratar y la elección del fanático fue contundente en el canal de WhatsApp blanquiazul.

Para los hinchas de Alianza Lima, la directiva debería gastar el cupo del séptimo extranjero en un número 10, es decir en un volante creativo que conecte mediocampo con la delantera, ya que los jugadores con los que ya se cuenta en el plantel no conforman. Más de 1,000 personas votaron en favor de este refuerzo, mientras que el volante ancla sólo obtuvo 48 votos.

La votación de los hinchas de Alianza Lima sobre el refuezo del séptimo extranjero (Bolavip Perú).

Publicidad

Publicidad

La opción de otra posición tampoco tuvo mucho apoyo, por lo que el aficionado ‘íntimo’ quiere sí o sí a un armador de juego para tratar de cambiar la imagen del equipo de Pablo Guede.

Datos claves