¿Por qué Alessandro Burlamaqui nunca pudo debutar en La Liga ni con Valencia ni con Espanyol?

Uno de los rostros nuevos de la actual Selección Peruana es Alessandro Burlamaqui. El volante de Alianza Lima viene cumpliendo un muy buen rendimiento que incluso lo tiene como posibilidad de ser titular en el duelo frente a Uruguay en Montevideo, aunque en esta ocasión veremos algunas cuestiones de su pasado reciente que lo marginaron de los planes de Valencia y Espanyol.

Como bien se sabe, Alessandro Burlamaqui fue formado futbolísticamente en Europa y al verlo jugar en la actualidad nos damos cuenta que efectivamente tiene cuestiones de control y direccionamientos propios del estilo al que siempre estuvo acostumbrado. Ahora, ¿por qué nunca pudo debutar en la primera división del fútbol español cuando pertenecía a las filas de Valencia y Espanyol?

En principio, es importante mencionar que el volante nacional de 23 años compitió regularmente en las divisiones menores de ambos equipos españoles y se mantuvo como talento en proyección. Si hablamos de la nula oportunidad que tuvo para debutar en La Liga, fue el propio protagonista quien habló de la falta de paciencia que tuvo y a la vez un poco de falta de suerte para llegar al objetivo.

Las confesiones de Alessandro Burlamaqui sobre su pasado reciente en España

“Yo siento que me faltó más paciencia y también una pizca de suerte. Quieras o no parecería que fuera un factor que no se toma en cuenta, pero es así. En mi caso, justo cuando estaba jugando, venía de muchos partidos con el primer equipo, me lesioné por un mes y eso me costó para seguir cogiendo ritmo con el equipo. Luego todo fue muy cuesta arriba”; confesó Alessandro Burlamaqui en la última edición del programa digital ‘Juego Cruzado‘.

Durante la estadía del volante peruano en el fútbol español, además de vestir las camisetas de Valencia y Espanyol como los equipos más reconocidos que se tienen en cuenta hasta el día de hoy, también recordemos que jugó cedido en varias delegaciones no profesionales como CD Bajadoz y CF Intercity. Recién ahora en Alianza Lima es que estaría encontrando su lugar en el mundo, además de debutar oficialmente en una primera división.

¿Alessandro Burlamaqui puede ser titular en la Selección Peruana?

Viendo que la Selección Peruana entrena desde hace varios días con la gran mayoría de los convocados al ser de la Liga 1 2025, por ende Alessandro Burlamaqui tendría muchas chances de ser titular en el duelo frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Las últimas informaciones indican que cuenta con la total confianza de Óscar Ibáñez y del comando técnico, con lo cual no sorprendería que arranque las acciones junto a otras sorpresas del equipo de todos como Jairo Concha y Christofer Gonzáles en el mediocampo.

