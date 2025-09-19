¿Juega Vinícius? Las posibles alineaciones para Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 5 de LaLiga 2025-26

Real Madrid recibirá a Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco de la fecha 5 de LaLiga 2025-26. En la previa todo parecería indicar que los merengues cuentan con el total favoritismo para quedarse con los tres puntos, sobre todo cuando la presencia de Vinícius Jr. estaría totalmente confirmada desde el arranque; mientras que la visita buscará dar un verdadero golpe sobre la mesa como una de las posibles sorpresas del fin de semana.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo en la capital de España, Real Madrid viene de vencer 1-2 a Real Sociedad en condición de visita, derrotar 2-1 a Mallorca de local y golear 0-3 a Real Oviedo. Claramente, los dirigidos por Xabi Alonso están atravesando un momento dulce y ahora, nuevamente al lado de sus aficionados, no quieren perder la chance de seguir en lo más alto del torneo.

Por otro lado, Espanyol llega a este partido en el Estadio Santiago Bernabéu luego de vencer 3-2 a Mallorca, derrotar 1-0 a Osasuna de locales y empatar 2-2 contra Real Sociedad en condición de visita. Es así que el equipo ‘Periquito’ intentará planificar de la mejor manera el próximo duelo frente a los merengues y pensar desde ahora mismo que un resultado positivo es muy posible.

Publicidad

Publicidad

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 5 de LaLiga 2025-26

Real Madrid | Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militâo, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Jr. DT: Xabi Alonso.

Espanyol | Marko Dmitrovic; Omar El Hilali; Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano; Tyrhys Dolan, Javi Puado y Roberto Fernández. DT: Manolo González.

Horarios y dónde ver Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 5 de LaLiga 2025-26

El partido entre Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 5 de LaLiga 2025-26 está programado para el próximo día sábado 20 de septiembre y se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación, conocerás todos los detalles de los horarios alrededores del mundo y de las plataformas oficiales en donde podrás seguir todas las incidencias del cotejo mencionado.

Publicidad

Publicidad

Horarios:

9:15 | Perú, Colombia y Ecuador

16:15 | España

11:15 | Argentina, Uruguay y Paraguay

10:15 | USA ET

8:15 | México CDMX

Transmisión: