Tras millonaria sanción de Indecopi: se filtró cuál será la drástica postura de Alianza Lima

Luego de 2 años, Indecopi se pronunció sobre lo sucedido en la final nacional entre Alianza Lima vs. Universitario que se dio en Matute y ahora obtendrán una respuesta.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. Universitario en 2023.
© Composición BOLAVIP.Alianza Lima vs. Universitario en 2023.

Durante las últimas hora se pudo conocer la resolución final por parte de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) respecto a lo ocurrido en el año 2023 en el Estadio Alejandro Villanueva. El evento conocido como ‘Matutazo‘ por la final ganada de Universitario de Deportes ante Alianza Lima derivó en una millonaria multa para los locales que ahora tendrá una respuesta de por medio.

Fuente: Universitario
Fuente: Universitario

Resulta que tras un comunicado oficial por parte del órgano del gobierno peruano, se pudo conocer que Alianza Lima recibió una multa de 450 UIT, lo cual equivale a S/. 2.407.500 (dos millones cuatrocientos siete mil quinientos soles) y que representan ser un accionar que tomó bastante tiempo en darse, pero que a la vez pretende dejar un precedente en el fútbol peruano.

“De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores, el 8 de noviembre de 2023, incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes. Indecopi sanciona al Club Alianza Lima con más de S/ 2.4 millones por apagar luces del Estadio Matute y poner en riesgo a 26 mil asistentes”; se aprecia en el comunicado de Indecopi.

Tweet placeholder

¿Cuál será la respuesta inmediata de Alianza Lima ante la sanción de Indecopi?

De acuerdo a una reciente revelación del comunicador deportivo Peter Arévalo, conocido por ser hincha de Alianza Lima, desde la interna de la institución blanquiazul no se quedarán para nada tranquilos y buscarán una apelación ante la sanción impuesta por parte de Indecopi. El proceso podría tomar aún más tiempo, pero lo concreto es que el monto de S/. 2.407.500 podría verse reducido.

“Es un tema que se va a apelar. Esta dentro de la justicia ordinaria, no tiene nada que ver con lo deportivo. Se va a apelar, eso es lo que tengo como conocimiento y esto tiene para rato. Lo que es la suma impuesta, no va a ser tal cual. Al final se verá cuál es resultado. Me llama la atención la lentitud en el fallo. El monto no es lo que dice porque quienes sancionan saben perfectamente que viene apelaciones y luego reducciones”; contó ‘Mr. Peet‘ en el programa ‘A Presión‘.

Fuente: A Presión

Fuente: A Presión

El recuerdo de la final nacional del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario

Aquella final nacional de la temporada 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes paralizó al país futbolero. Luego de varios años y distintas campañas, los compadres se encontraron en una definición por el título y en esta ocasión fueron los merengues quienes lograron el triunfo gracias a un resultado global de 3-1 tras los duelos jugados en el Estadio Monumental y en el Estadio Alejandro Villanueva.

En el recinto de Ate, el duelo quedó 1-1 con goles de Álex Valera y Gabriel Costa. El encuentro jugado en Matute fue el definitivo y los cremas lograron ganar 0-2 con tantos de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Fue así que la ‘U’ logró su estrella número 27 y apenas se dio el pitazo final vimos el famoso apagón del recinto deportivo que ahora desencadenó en la sanción impuesta por Indecopi.

