Alessandro Burlamaqui es una de las sorpresas de la Selección Peruana. Es que pocos tenían en el radar del combinado nacional a este joven mediocampista, que llegó a Alianza Lima a mitad de año dejando atrás sus primeros pasos en el fútbol profesional en Europa. Precisamente, este movimiento de llegar al cuadro blanquiazul fue destacado por el propio jugador para llegar a La Bicolor.

La Selección Peruana completó una nueva jornada de entrenamientos con vistas al partido ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este sábado será el viaje a Montevideo para el duelo del próximo jueves en donde sólo le sirve ganar al combinado albirrojo.

Para este duelo, Burlamaqui es una de las opciones de un mediocampo que deberá combatir ante uno de los de mayor jerarquía en las Eliminatorias. No obstante, aún sí no le toca afrontar este partido, su llamado a la Selección Peruana es una gran muestra de la buena decisión que tomó al salir de Europa.

Alessandro Burlamaqui reconoce a Alianza Lima por llamado a Selección Peruana

En declaraciones en conferencia de prensa, tras la práctica de Perú de este viernes, Burlamaqui confesó que la idea de venir a Alianza Lima ha sido acertada y es también lo que permite llegar a este presente de selección cuando estaba en Europa hasta hace pocos meses.

Alessandro Burlamaqui, la gran novedad de la lista de Perú (Liga 1).

“Sin duda, ha sido un paso adelante e idóneo venir a Alianza Lima, porque está en un momento espectacular. Cuando decidí venir al Perú, tenía la expectativa de pasar primero por una etapa de adaptación, pero pude jugar de inmediato en Alianza. Realmente todo se ha dado muy rápido y ahora estoy muy contento en la Selección Peruana“, expresó.

Además del mérito por elegir al cuadro íntimo, destacó al entrenador Óscar Ibáñez, quien siempre lo tuvo en buena consideración. “El ‘profe’ Ibáñez ya dijo que me quiso en Cienciano cuando él dirigía, y ahora la Selección confía en mí por lo que vengo haciendo en Alianza“, comentó.

¿En qué posición del campo jugará? Esto respondió: “Me siento cómodo jugando de ‘6’ o de ‘8’, yo me adapto a lo que el ‘profe’ decida. ¿Si el puesto está peleado en la Selección? Cuanta más competencia haya, mucho mejor para el grupo”.

Por último, el volante blanquiazul reveló cuál es su sueño con la camiseta blanquirroja. “Mi sueño es ir a un Mundial. Me quedó esa espina por lo que pasó con la Sub 17. ¿Si hay presión? Para nada. Acá, en la Selección, todos estamos listos para jugar”, dijo.

¿Cuándo juega Perú ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias?

La Selección Peruana cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos partidos, correspondientes a las fechas 17 y 18. Primero, debe viajar a Montevideo para jugar en el Centenario este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p.m. ante Uruguay. Y, el martes 9, hará lo propio en el Estadio Nacional de Lima ante Paraguay desde las 6:30 p.m.