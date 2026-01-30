Con un agónico golazo de Alan Cantero, Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en su debut en el Apertura 2026

Alianza Lima logró sacar adelante un partido inusual frente a Sport Huancayo, que no contó con transmisión televisiva, y se impuso 2-1 como visitante. La fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 terminó a favor de los ‘íntimos’ gracias a los goles de Paolo Guerrero, de penal al minuto 37, y Alan Cantero en tiempo de compensación (90+3′).

Por su parte, Nahuel Luján había igualado momentáneamente para el ‘Rojo Matador’ al 45+2’. El próximo desafío del club ‘blanquiazul’ será la ida frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores.