Con un agónico golazo de Alan Cantero, Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en su debut en el Apertura 2026

Alianza Lima logró sacar adelante un partido inusual frente a Sport Huancayo, que no contó con transmisión televisiva, y se impuso 2-1 como visitante. La fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 terminó a favor de los ‘íntimos’ gracias a los goles de Paolo Guerrero, de penal al minuto 37, y Alan Cantero en tiempo de compensación (90+3′).
Por su parte, Nahuel Luján había igualado momentáneamente para el ‘Rojo Matador’ al 45+2’. El próximo desafío del club ‘blanquiazul’ será la ida frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores.
¡Final del partido!
El árbitro pita el final del partido. Alianza Lima se lleva un gran triunfo en su visita a Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura.
90+3' ¡GOOOL DE ALIANZA LIMA!
El delantero argentino sacó un fuerte disparo de tiro libre y anotó el 2-1 para su equipo.
87' No se queda atrás Huancayo
Yorleys Mena quedó solo cerca del área y lanzó un potente disparo, pero el balón se fue por encima del arco de Alianza Lima.
85' Intenta Alan Cantero
El delantero de Alianza Lima disparó desde fuera del área, pero su remate no puso en riesgo el arco de Sport Huancayo.
77' Los 'íntimos' desperdician una gran chance
Carbajal avanzó por la banda izquierda y recibió un pase entre líneas, pero perdió el control del balón, haciendo que Alianza Lima desaprovechara una clara oportunidad de gol.
73' Nuevo cambio en Alianza Lima
El capitán Paolo Guerrero sale del campo y da paso a la entrada de Kevin Quevedo.
63' Cambios en Alianza Lima
Se retiran del campo Gaspar Gentile, Fernando Gaibor y Eryc Castillo, dando paso a las entradas de Alan Cantero, Alessandro Burlamaqui y Luis Ramos.
58' Canela estuvo cerca del segundo para Huancayo
Jeremy Canela quedó totalmente solo frente al arco de Alianza Lima, pero aceleró demasiado y su remate con la zurda se fue desviado por un costado de la portería de Sport Huancayo.
54' ¡Viscarra salva a Alianza!
Sport Huancayo tuvo un tiro libre peligroso cerca del arco de Alianza Lima, pero el portero Guillermo Viscarra detuvo el balón cuando entraba en la portería.
51' ¡Se salva Alianza Lima!
En el segundo tiempo, Sport Huancayo salió decidido y generó varias llegadas que exigieron tanto a la defensa como al arquero de Alianza Lima.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del partido en Huancayo.
¡Final del primer tiempo!
Es momento de ir al entretiempo: Alianza Lima y Sport Huancayo están igualados 1‑1 en este primer compromiso de la Liga 1 2026.
45+1' ¡GOOOL DE SPORT HUANCAYO!
Luján, de cabeza, consigue el empate para el 'Rojo Matador' en los últimos instantes del primer tiempo.
41' Luis Advíncula remata desviado
Tras el disparo de Castillo, Advíncula se animó a intentar desde lejos, aunque su remate careció de precisión.
40' Sport Huancayo quiere empatarlo
Después del gol de Alianza Lima, Sport Huancayo busca recuperar terreno, aunque no logra materializar sus intenciones.
37' ¡GOOOL DE ALIANZA LIMA!
Paolo Guerrero marca de penal, y con ello Alianza Lima se pone 1‑0 arriba frente a Sport Huancayo.
28' ¡Penal para Alianza Lima!
Falta sobre Renzo Garcés en área contraria y penal a favor de los 'íntimos'. Oportunidad inmejorable.
25' ¡Falta contra Jairo Vélez!
Tiro libre a favor del cuadro 'blanquiazul'.
17' Huancayo gana terreno por las dos bandas
El equipo dirigido por Roberto Mosquera toma la delantera y domina los dos costados del campo. Alianza Lima intenta tomar el control del partido, pero no lo consigue.
13' ¡Se salva Alianza Lima!
Tras la ejecución del tiro de esquina se armó una jugada ensayada, pero Luján una vez más no logró definir. El balón quedó para la salida desde el arco por parte de Viscarra.
12' Guerrero está bien marcado
Paolo Guerrero se acercó al área, pero Salcedo cortó su avance.
10' ¡Huancayo sigue generando peligro!
Gaona avanzó por la banda izquierda, pero la jugada no fructificó; intentó conectar con Caballero, aunque no lograron encontrarse.
5' Se aproxima Sport Huancayo
Luján avanzó hasta las inmediaciones del área, pero Jairo Vélez despejó la acción a tiempo y concedió un tiro de esquina a favor del Rojo Matador.
¡Inició el partido!
Sin transmisión televisiva, inició el duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo.
¡CAMBIO DE HORARIO!
El partido se retrasa debido a temas logísticas entre 1190 Sports y L1 Max.
¿Por qué L1 Max no transmitirá el partido?
La Liga 1 resolvió negar el acceso a 1190 debido a deudas con los clubes, correspondientes a los pagos de noviembre de 2025. Además, desde Melgar afirman que también existen montos impagos desde el año 2023.
Viscarra, Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal, Chávez, Gaibor, Vélez, Gentile, E. Castillo y Guerrero.
¡Transmisión se retrasa!
A pocos minutos de iniciarse el duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo, el canal encargado de la transmisión no recibió autorización para ingresar al estadio IPD de Huancayo y cubrir el encuentro.
Terna arbitral del Sport Huancayo vs. Alianza Lima
Árbitro: Joel Alarcón
Primer asistente: Coty Carrera
Segundo asistente: Jeferson Valdivia
VAR: Alejandro Villanueva
¡Alianza Lima ya está rumbo al estadio IPD de Huancayo!
Alianza Lima anunció que tiene 2 jugadores lesionados
A través de un comunicado oficial, Alianza Lima informó que Jesús Castillo y Josué Estrada no estarán disponibles para el arranque de la Liga 1 debido a sus respectivas lesiones.
Posibles alineaciones de ambos equipos
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Hugo Ángeles, Yoantan Murillo, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing, Ricardo Salcedo, Leonardo Villar, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Jeremy Canela y Yorleys Mena.
¿Cómo llega Alianza Lima?
Pese a los inconvenientes extradeportivos, el conjunto blanquiazul llega motivado tras vencer por 3-0 a Inter Miami en Matute durante la Noche Blanquiazul y buscará arrancar con un triunfo en el estreno oficial de la era Pablo Guede.
Es conocido que los 'íntimos' no tendrán disponibles a Carlos Zambrano, Miguel Trauco ni Sergio Peña, quienes fueron apartados del plantel principal. A ellos se suman las ausencias de Jesús Castillo y Josué Estrada, ambos fuera por lesión.
¿Cómo llega Sport Huancayo?
Por su parte, el ‘Rojo Matador’ cuenta ahora con el experimentado Roberto Mosquera como director técnico, quien regresó al club tras 15 años y buscará iniciar esta nueva etapa con una victoria.
Cabe resaltar que, el equipo huancaíno acumula dos caídas consecutivas ante Alianza Lima jugando en casa y buscará cortar esa racha para comenzar la temporada de la mejor manera, en un año en el que tiene grandes objetivos.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima / Clausura 2025
Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo / Apertura 2025
Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo / Clausura 2024
Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima / Apertura 2024
Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo / Clausura 2023
¿Dónde ver Sport Huancayo vs. Alianza Lima EN VIVO?
El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo será transmitido a través de las pantallas de L1 MAX a través de Movistar, Claro TV, DirecTV Sports, Best Cable, entre otros operadores.
Asimismo, Bolavip Perú ofrecerá una cobertura completa del partido, con el minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y reacciones durante el encuentro.
¿A qué hora juega Sport Huancayo vs. Alianza Lima?
El duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo tiene previsto iniciar a las 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Revisa a continuación los horarios según cada país:
México: 11:00 horas
Chile y Bolivia: 13:00 horas
Estados Unidos (ET): 12:00 horas
Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 14:00 horas
España: 18:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima!
Alianza Lima hará su tan ansiado debut en la Liga 1 2026 cuando se enfrente a Sport Huancayo de visitar. Sigue el minuto a minuto aquí.
