¿Por qué Néstor Gorosito borró a estos tres jugadores del clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Alianza Lima viene ultimando detalles para el encuentro que jugará ante Universitario de Deportes en condición de visita. El clásico del fútbol peruano ya se está viviendo desde la previa y ahora mismo genera sorpresa la decisión que tomó Néstor Gorosito respecto a sus convocados, de los cuales podemos notar que tres nombres no estarán junto a la delegación blanquiazul en Ate.

Estamos hablando específicamente de Josué Estrada, Ricardo Lagos y Jesús Castillo. Ninguno de los jugadores en mención presenta alguna lesión o dolencia física, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, así que a continuación veremos de qué se trata esta situación y revelaremos el verdadero motivo por el que Néstor Gorosito los dejó afuera de sus planificaciones.

La razón tiene que ver explícitamente con una decisión técnica y táctica. Teniendo en cuenta que Alianza Lima tiene un plantel muy bien constituido y que lo viene evidenciando en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, la sobrepoblación de jugadores en ciertas posiciones del campo de juego habría generado una determinación que no es fácil para ningún entrenador, pero que es necesaria.

¿Cómo venían dándose los niveles de Josué Estrada, Ricardo Lagos y Jesús Castillo en Alianza Lima?

Para entender un poco más la más reciente decisión de Néstor Gorosito de cara al clásico entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, veamos cómo estaban siendo los rendimientos de los jugadores ausentes en la convocatoria. Josué Estrada, defensor proveniente de Cienciano, es uno de los últimos refuerzos del equipo y hasta ahora no logró ganarse un lugar en el equipo titular, así por ese lado podría entenderse la postura del comando técnico victoriano.

Ricardo Lagos fue titular en el último triunfo del equipo frente a ADT de Tarma jugando en Matute y ahora ni siquiera será considerado como opción de recambio. Finalmente, Jesús Castillo sigue siendo más un suplente habitual que un jugador clave para el entrenador íntimo, por lo que desde el arribo de Pedro Aquino podría ir perdiendo aquel panorama de ingreso en los segundos tiempos.

Lo último que se sabe sobre Paolo Guerrero y Piero Cari en Alianza Lima

Paolo Guerrero y Piero Cari tampoco estarán disponibles para el clásico entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, aunque en esta ocasión se tratarían de otros panoramas. En cuanto al ‘Depredador’, se sabe que aún se encuentra en proceso de recuperación tras el desgarro sufrido la semana pasada; mientras que el volante ya estaría totalmente recuperado y simplemente se le daría la oportunidad de minutos a otros jugadores del plantel con más ritmo.

Los convocados de Néstor Gorosito para el clásico Universitario vs. Alianza Lima

Arqueros : Ángelo Campos y Guillermo Viscarra.

: Ángelo Campos y Guillermo Viscarra. Defensas : Guillermo Enrique, Marco Huamán, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

: Guillermo Enrique, Marco Huamán, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés. Mediocampistas : Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini y Sergio Peña.

: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini y Sergio Peña. Delanteros: Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Matías Succar, Gaspar Gentile y Hernán Barcos.

