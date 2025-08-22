Es tendencia:
Confirmada la lista de convocados ante Universitario: la decisión de Néstor Gorosito con Pedro Aquino para el clásico

Gorosito definió todos los futbolistas para el clásico ante Universitario. ¿Qué pasa con 'La Roca' para el duelo más importante del Perú?

Por Hugo Avalos

Néstor Gorosito contará con Pedro Aquino para el clásico.
© Composición BolavipNéstor Gorosito contará con Pedro Aquino para el clásico.

Néstor Gorosito definió todos los futbolistas que estarán disponibles en Alianza Lima para el clásico ante Universitario, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Es que ha salida la lista de convocados de manera oficial y hay novedades importantes con el más reciente refuerzo blanquiazul, Pedro Aquino.

Alianza Lima está en un gran momento, luego de la clasificación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, tras el triunfo 2-1 de visitante. Aunque, el sueño de los Grones es llegar a semifinales, posibilidad que se puede dar por las posibles descalificaciones de Independiente y Universidad de Chile tras el escándalo ocurrido en su partido de vuelta de octavos.

Mientras Conmebol define qué pasa con esta serie de octavos de final, en Alianza Lima la mente está puesta en el clásico en el Estadio Monumental este domingo 24 de agosto (desde las 05:30 p.m.). Ante esto, el club informó la lista oficial de convocados para dicho duelo.

Néstor Gorosito informó los convocados para el clásico con la inclusión de Pedro Aquino

Entre las novedades más importantes de la lista de convocados de Alianza Lima para el clásico ante Universitario se encuentra la presencia de Pedro Aquino. Néstor Gorosito definió que ‘La Roca’ tenga su primera convocatoria desde que es jugador blanquiazul.

Alianza Lima hizo oficial a Pedro Aquino.

Pedro Aquino podría debutar en Alianza Lima (AL Oficial)

La inclusión de Aquino llega poco después de la salida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre. De hecho, su arribo desde Santos Laguna se dio apenas después de confirmarse que el ‘Samurái’ arregló su transferencia al conjunto brasileño.

Aún así, habrá que ver si Gorosito decide utilizar a Aquino en el clásico, el duelo más importante que tendrá Alianza Lima en este torneo Clausura. Por lo pronto, desde su experiencia, ya colabora para lo que será un partido vibrante ante el máximo rival.

Piero Cari y Paolo Guerrero se pierden el clásico

La otra gran novedad de la lista de convocados es la ausencia de Piero Cari. Si bien el joven mediapunta ya está recuperado de su lesión, se entiende que Néstor Gorosito optó por futbolistas con experiencia para este partido trascendental.

De esta forma, habrá que esperar para ver a Cari en campo. Con el parón internacional por las Eliminatorias Sudamericanas, recién podrá reaparecer una vez que pasen los partidos de selecciones. Seguramente, será una buena incorporación para la parte importante de la Liga 1 y para la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Paolo Guerrero se debe recuperar del desgarro sufrido en el partido de ida ante Universidad Católica por Copa Sudamericana. Además, sus declaraciones respecto a su ausencia en la Selección Peruana apuntan a que su tiempo de recuperación será largo.

El resto de los ausentes para el clásico incluye a Josué Estrada, Ricardo Lagos, Jesús Castillo y Pablo Lavandeira. Este último se sigue recuperando de una lesión, pero los tres primeros fueron borrados por decisión táctica de Gorosito.

Los convocados de Alianza Lima para el clásico ante Universitario

ARQUEROS: Angelo Campos y Guillermo Viscarra.

DEFENSORES: Guillermo Enrique, Marco Huamán, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

MEDIOCAMPISTAS: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini y Sergio Peña.

DELANTEROS: Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Matías Succar, Gaspar Gentile y Hernán Barcos.

Alianza Lima dio los convocados para el clásico (Oficial).

hugo avalos
Hugo Avalos
