¿Adiós clásico ante Universitario? La revelación de Carlos Zambrano tras salir lesionado frente a U. Católica en Quito

Alianza Lima terminó con su celebración tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ya que ahora el objetivo está puesto en el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. Dicho esto, la presencia de Carlos Zambrano podría haber estado en cierto peligro ya que el día de ayer salió en camilla del duelo jugado en Quito.

Fuente: Alianza Lima.

Mostrándose agotado físicamente y pidiendo que lo ayuden a estirar en algunos pasajes del segundo tiempo, el defensor de Alianza Lima fue cambiado a los 81 de minutos de juego del encuentro ante el equipo ecuatoriano y en su lugar entró un Gianfranco Chávez que cumplió muy bien en la zaga central al lado de Renzo Garcés. Entonces, ¿cuál es el panorama sobre el estado físico del ‘Káiser’?

Para alegría del comando técnico de Alianza Lima y obviamente de todos los hinchas blanquiazules, Carlos Zambrano está muy bien en el aspecto físico y simplemente se trató de un cansancio natural por el hecho de haber competido en gran exigencia en la altura de Quito. Es más, el propio defensor aseguró que simplemente se encargó de manejar el tiempo exacto en el que podía jugar.

¿Qué dijo exactamente Carlos Zambrano sobre su presunta lesión ante U. Católica?

“No es nada grave. Todo bien. Estaba calculando el tiempo hasta cuánto podía dar y creo que en los últimos 10 minutos era necesario un cambio para que le den otro aire a la defensa. Soy consciente que cuesta y más en la altura. Gracias a Dios se logró el objetivo”; comentó Carlos Zambrano en conversación con ‘DSports‘ sobre la situación física que le tocó vivir en la ciudad de Quito.

En cuanto a los objetivos que desde ahora tiene Alianza Lima, el defensa central manifestó lo siguiente tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. “La obligación lo pone la gente. Nosotros venimos trabajando humildemente. Todos los partidos son complicados. En estas instancias nadie sabe qué va a pasar. No nos sentimos favoritos ante nadie ni ahora ni tampoco en las otras instancias”.

Día, hora y canal del clásico Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo día domingo 24 de agosto a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Monumental de Ate. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el duelo a través de la señal de ‘GOLPERÚ‘ y de la plataforma digital ‘Movistar TV‘. Además, gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘ vivirás todas las incidencias.

Fuente: GOLPERÚ.

