El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima se encuentra en una profunda incertidumbre tras sus recientes declaraciones y una persistente ola de rumores. A pesar de su visible emoción por el apoyo de la hinchada y su deseo manifiesto de continuar vistiendo la camiseta blanquiazul, el ‘Pirata’ dejó en claro que la decisión final está exclusivamente en manos de la directiva del club, y espera una respuesta que se conocerá en los próximos días y que podría definir si los próximos partidos son sus últimos con el equipo.

¿La despedida de Hernán Barcos?

En una emotiva conversación con los medios después del partido, el delantero argentino, visiblemente conmovido por la ovación, agradeció el cariño del público: “Hermoso (el recibimiento y aliento). El hincha siempre está y acompaña. Ese cariño y reconocimiento solo queda agradecer”. Esta declaración, que sonó a despedida, se alinea con informes previos que ya indicaban que la planificación deportiva para 2026 no contemplaba su renovación.

Hernán Barcos jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

A sus 42 años, y con 14 goles en la campaña actual, el máximo goleador extranjero en la historia del club insiste en su valía y deseo de quedarse: “Espero poder estar acá ayudando al club y el cariño del hincha es recíproco. Todavía tengo mucho para darle al club”. Barcos descarta el retiro o una salida del país, a pesar de tener ofertas concretas como la del Albion FC de Uruguay.

Hernán Barcos espera continuar

El ‘Pirata’ puso un plazo perentorio a la situación: “Esperemos que esta semana se resuelva y tener la tranquilidad de todo”. Sin embargo, esta petición choca con la postura oficial de la dirigencia y del técnico Néstor Gorosito, quienes han indicado que las decisiones sobre renovaciones y salidas se anunciarán recién después de que el equipo termine su participación en los playoffs por el cupo a la Copa Libertadores 2026, lo cual está programado para después del 2 de diciembre.

La directiva está inmersa en una reestructuración estratégica de la plantilla. La continuidad de Barcos se ve obstaculizada principalmente por la necesidad de liberar cupos de extranjeros en el ataque y la posible llegada de refuerzos de peso, como el venezolano Darwin Machís. La alta exigencia de la Copa Libertadores y la intención de apostar por un proyecto con figuras más jóvenes parecen inclinar la balanza en contra de una extensión contractual para el histórico ‘9’ aliancista.

Alianza Lima pronto decidirá su futuro

Los próximos días serán cruciales. Barcos ha transferido la responsabilidad al club, sentenciando: “La respuesta es de Alianza. Ellos saben lo que quiero”. Si la directiva opta por no renovar, la semifinal por el cupo a la Copa Libertadores contra Sporting Cristal se convertirá en un inesperado y emotivo final para la exitosa etapa del ‘Pirata’ en Matute, dejando a la afición con un posible y agridulce “Gracias por todo”.

