¡Alineaciones Confirmadas! Alianza Lima vs. UTC EN VIVO y GRATIS desde Matute por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

Buenas Tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura.

Por el lado de UTC, el equipo de Hernán Lisi van de la siguiente forma: Diego Campos; Leonardo Rugel, Piero Serra, Luis Garro, Yehider Ibargüen; Luis Álvarez, Cristian Mejía, Brandon Palacios, Juan Vega, André Vásquez; y Jarlín Quintero.

En la Tribuna Norte en Matute los hinchas piden que Hernán Barcos se quede con el cántico "Barcos no se va".

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura, este juego acabó sin goles.

La Liga 1 tiene un cierre emocionante y se viene un partidazo entre Alianza Lima vs. UTC en un choque de alto impacto. Duelo que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ este domingo 23 de noviembre desde las 15:00 horas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir todos los incidentes en Bolavip Perú.

Por el lado de Alianza Lima busca ganar para poder estar más cerca de ser Perú 2. Un triunfo podría dejarlos en segunda posición y llegar a jugar la final ante el ganador del Cusco FC vs. Sporting Cristal. Por eso este juego va a ser vital para las aspiraciones ‘blanquiazules’.

Esta vez Néstor Gorosito ha hecho un par de cambio en algunos jugadores, con la intensión de tener un poco de carne fresca para este duelo. Aparte de probar pensando en la temporada 2026.

Por el lado de UTC, se juega la baja, pues un triunfo de Ayacucho FC podría llegar a complicarlos de última hora. Así que un empate al menos les conviene para mantenerse en la categoría, así que se viene un juego de alto impacto en Matute.