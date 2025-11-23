Es tendencia:
Liga 1

¡Alineaciones Confirmadas! Alianza Lima vs. UTC EN VIVO y GRATIS desde Matute por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

Alianza Lima juega en Matute contra UTC por el Torneo Clausura.

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs. UTC?

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura, este juego acabó sin goles.

¡La hinchada pide renovación de Hernán Barcos!

En la Tribuna Norte en Matute los hinchas piden que Hernán Barcos se quede con el cántico "Barcos no se va".

¡Invitado sorpresa en Matute!

Jefferson Farfán se encuentra en Matute para ver el Alianza Lima vs. UTC.

¡El once de UTC!

Por el lado de UTC, el equipo de Hernán Lisi van de la siguiente forma: Diego Campos; Leonardo Rugel, Piero Serra, Luis Garro, Yehider Ibargüen; Luis Álvarez, Cristian Mejía, Brandon Palacios, Juan Vega, André Vásquez; y Jarlín Quintero.

¡Alineación de Alianza Lima!

Néstor Gorosito manda a los siguientes jugadores desde el arranque: Guillermo Viscarra; Marcos Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Alan Cantero, Paolo Guerrero.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. UTC!

Buenas Tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. UTC.
© Liga 1Alianza Lima vs. UTC.

La Liga 1 tiene un cierre emocionante y se viene un partidazo entre Alianza Lima vs. UTC en un choque de alto impacto. Duelo que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ este domingo 23 de noviembre desde las 15:00 horas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir todos los incidentes en Bolavip Perú.

Por el lado de Alianza Lima busca ganar para poder estar más cerca de ser Perú 2. Un triunfo podría dejarlos en segunda posición y llegar a jugar la final ante el ganador del Cusco FC vs. Sporting Cristal. Por eso este juego va a ser vital para las aspiraciones ‘blanquiazules’.

Esta vez Néstor Gorosito ha hecho un par de cambio en algunos jugadores, con la intensión de tener un poco de carne fresca para este duelo. Aparte de probar pensando en la temporada 2026.

Por el lado de UTC, se juega la baja, pues un triunfo de Ayacucho FC podría llegar a complicarlos de última hora. Así que un empate al menos les conviene para mantenerse en la categoría, así que se viene un juego de alto impacto en Matute.

