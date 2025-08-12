Se la juró a Sporting Cristal: la polémica promesa de Gianfranco Chávez a Alianza Lima

Gianfranco Chávez firmó por dos temporadas con Alianza Lima y dejó atrás su etapa en Sporting Cristal. Si bien el defensa es hincha celeste, ya sumó sus primeros minutos como jugador íntimo. Además de eso, como indican los códigos del fútbol, en la previa del cotejo estuvo en el vestuario blanquiazul, cantando, arengando y fomentando su aliancismo.

Pero eso no fue todo, Gianfranco Chávez también dio una polémica promesa en el marco de su salida de Sporting Cristal y llegada a Alianza Lima. Jurando nuevo amor a un nuevo club, sus palabras ahora mismo se toman como una suerte de venganza.

“Estoy feliz de llegar, muy emocionado. Desde que arribé me han tratado muy bien. Es un reto muy importante y daré todo de mí para demostrarle al hincha de qué estoy hecho”, comenzó Gianfranco Chávez en declaraciones para Alianza TV.

En esa línea, el defensa también habló de lo que hará ahora con Alianza Lima: “Estaré aquí por dos años y medio, lo que me hace sentir importante y valorado. Voy a dejar la piel por esta camiseta. Espero salir campeón con Alianza y hacer una buena participación en la Copa Sudamericana”, pronunció y sus palabras fueron una especie de daga para los hinchas de Sporting Cristal.

¿Cómo juega Gianfranco Chávez?

Gianfranco Chávez también aprovechó la entrevista para comentar su tipo de juego: “Mi principal característica es la anticipación. Me gusta pelear; si pasa el balón, no pasa el rival. Siempre atento a la cobertura y la marca”.

Ahora que el defensa sumó sus primeros minutos con Alianza Lima, se espera que sea titular. Ante esto, el zaguero Gianfranco Chávez tendrá que pelear con Renzo Garcés, exjugador también de Sporting Cristal y actual titular.

