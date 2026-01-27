Revelan las declaraciones de la víctima que denunció a Zambrano, Trauco y Peña y qué pasó en el hotel de Uruguay

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la grave denuncia por abuso sexual que involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El medio argentino TN accedió en exclusiva al relato de la joven de 22 años ante la Justicia, donde describe los hechos ocurridos en Montevideo.

Declaraciones contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Según la declaración, el incidente sucedió el pasado 18 de enero tras un partido amistoso de Alianza Lima contra Colo Colo. La denunciante narró que cinco futbolistas llegaron inicialmente a su habitación de hotel, aunque solo tres permanecieron en el lugar y son el foco de la acusación.

La víctima relató momentos de extrema vulnerabilidad, asegurando que los jugadores ignoraron sus pedidos de detenerse. “Me lastimaron; uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”, afirmó en su testimonio judicial, señalando la resistencia que opuso durante el presunto ataque.

Dentro del testimonio, se menciona específicamente la insistencia de Carlos Zambrano para que ella consumiera bebidas alcohólicas. El exjugador de Boca Juniors habría incitado constantemente a la joven a seguir tomando dentro de la habitación del hotel céntrico.

Parte del relato de la denunciante contra los jugadores de Alianza Lima. (Foto: X).

El calvario de la joven continuó al día siguiente, el lunes 19 de enero, cuando regresó a Buenos Aires vía barco. Durante el trayecto, habría recibido mensajes por Instagram de Zambrano, quien la llamó “loquita” y le exigió de forma repetitiva su número de WhatsApp.

Parte del relato de la denunciante contra los jugadores de Alianza Lima. (Foto: X).

Ante el acoso constante y el trauma vivido, la denunciante no respondió a las llamadas ni mensajes del futbolista. En su lugar, decidió buscar ayuda profesional de inmediato, asistiendo a diversos hospitales y centros de salud en la capital argentina.

Parte del relato de la denunciante contra los jugadores de Alianza Lima. (Foto: X).

La denunciante continúa con el proceso normal legal

La joven fue atendida por médicos, una asistente social y una psicóloga, quienes registraron su estado físico y emocional tras los hechos. Con el respaldo de estos informes profesionales, procedió a formalizar la denuncia penal que hoy sacude al entorno del fútbol peruano.

¿Cuál será el futuro de los futbolistas denunciados?

Hasta el momento, las autoridades argentinas y uruguayas trabajan de forma conjunta para esclarecer los hechos presentados en este crudo relato. El caso pone en jaque la carrera de los experimentados jugadores, mientras el mundo del deporte espera un pronunciamiento oficial de sus respectivos clubes.

