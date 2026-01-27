Carlos Zambrano y Miguel Trauco no volverán a Alianza Lima luego de la denuncia por violencia sexual

La periodista Ana Lucía Rodríguez sacudió el entorno de Alianza Lima durante el programa Hablemos de MAX. La comunicadora confirmó que la directiva blanquiazul tomó la decisión definitiva de no contar con Carlos Zambrano ni Miguel Trauco para la temporada 2026 sin haber comenzado ningún torneo.

Alianza Lima sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Esta determinación surge a raíz de las graves investigaciones por presunta violencia sexual ocurridas en Uruguay. El club íntimo busca mantener una postura de disciplina rígida, priorizando la integridad de la institución por encima de los nombres de jerarquía en el plantel.

El impacto de esta noticia cambia radicalmente la planificación deportiva del equipo victoriano. Al cerrarles las puertas a estos dos referentes de la Selección Peruana, la dirección técnica se ve obligada a reestructurar su defensa de cara a los torneos locales e internacionales.

En cuanto al esquema táctico, Rodríguez detalló que Marco Huamán será reconvertido para ocupar la posición de lateral izquierdo. Esta variante busca cubrir el vacío que deja la ausencia de Trauco, apostando por la proyección y velocidad del joven defensor.

Miguel Trauco será sacado de Alianza Lima. (Foto: X).

Asimismo, se informó que el futbolista Antoni pasará a jugar principalmente como defensor central. Con este movimiento, el comando técnico pretende ganar mayor solidez en el juego aéreo y una salida limpia desde el fondo, dejando atrás la etapa del “León” Zambrano.

El entorno de Alianza Lima se mantiene en vilo ante las repercusiones legales que este caso pueda tener en el extranjero. Por ahora, el club ha enviado un mensaje claro de “tolerancia cero” ante cualquier acto que vulnere los valores éticos y sociales de la comunidad íntima.

¿Por qué Alianza Lima decide así?

Alianza Lima ha tomado medidas para reforzar su imagen institucional en 2026, incluyendo la implementación de cláusulas de conducta más estrictas en los contratos de sus jugadores. Esta decisión busca prevenir futuras crisis de reputación. Además, la partida de dos jugadores ha generado un significativo ahorro salarial. Este margen financiero liberado podría ser destinado a la contratación de un refuerzo extranjero considerado de primer nivel.

¿Quiénes serán los reemplazos inmediatos?

Marco Huamán, quien se destacaba originalmente por la banda derecha, está llevando a cabo una transición estratégica, practicando el perfil zurdo en los entrenamientos. Por su parte, tras la partida de Carlos Zambrano, Mateo Antoni toma el rol de líder en la defensa, con la mira puesta en una posible venta al extranjero a mediano plazo.

Carlos Zambrano no continuará en Alianza Lima. (Foto: X).

