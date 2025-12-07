Dirigió en Vélez Sarsfield, Newell’s y Emelec, ahora suena para reemplazar a Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Es candidato”

El día después de la durísima derrota de Alianza Lima a manos de Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025 empieza a dar algunas novedades. Horas después se confirmó que Néstor Gorosito fue cesado del cargo cuando en su momento ya había sido renovado y ahora un candidato pesado empezó a sonar con fuerza como uno de los principales para liderar la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima

Estamos hablando específicamente de Omar de Felippe, experimentado estratega argentino que hasta hace poco estuvo al mando de Central Córdoba y ahora está libre de vínculos contractuales para analizar cualquier propuesta. Es ahí en donde ingresa el protagonismo de la directiva de Alianza Lima, quienes al parecer ya estarían en contacto con el entorno más cercano del DT.

“Omar De Felippe es candidato a dirigir Alianza Lima. El ex DT de Central Córdoba es quien más chances tiene de suceder a Néstor Gorosito en el cargo DT del equipo”; fue la más reciente revelación del comunicador argentino Germán García Grova a través de su cuenta de ‘X’, quien por cierto siempre está muy enterado de los distintos mercados de pase a nivel sudamericano.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @GerGarciaGrova

La experiencia de Omar de Felippe que podría beneficiar a Alianza Lima

Tras el despido de Néstor Gorosito, ahora en Alianza Lima necesitan y requieren de manera obligatoria a un estratega que vuelva a encaminar los objetivos del primer equipo y este podría ser Omar de Felippe. El entrenador argentino de 63 años cuenta con una amplia experiencia a nivel sudamericano que podría ser clave en la interna de Matute, más aún cuando se caracteriza en el provecho de salir airoso dentro de las diversas adversidades.

ver también Pablo Ceppelini y el gesto lamentable gesto contra el hincha que lo saca de Alianza Lima

Omar de Felipee viene de trabajar en Central Córdoba, un equipo modesto del fútbol argentino, pero anteriormente estuvo en equipos mucho más importantes y reconocidos como Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys de Argentina y Emelec de Ecuador. Sus sistemas de juego, en lo habitual, están basados en el 4-4-2 o 4-2-3-1, así que podría ser adaptarse rápidamente a lo que pretenden en Alianza Lima pensando en la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images

Lo que se le viene a Alianza Lima luego de perder frente a Sporting Cristal

Tras perder ante Sporting Cristal en tanda de penales en el Estadio Alejandro Villanueva, ahora los jugadores de Alianza Lima se irán de vacaciones hasta nuevo aviso. Eso sí, se esperan algunas salidas de la plantilla y llegadas de fichajes para la temporada 2026, con lo cual las próximos días serán claves para conocer justamente qué determinaciones toman en la directiva. Además, la elección del nuevo entrenador será la base de todo para empezar a tomar decisiones.

DATOS CLAVES

El DT Néstor Gorosito fue cesado del cargo en Alianza Lima horas después de la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1 2025 .

fue cesado del cargo en horas después de la derrota ante en los playoffs de la Liga 1 . El entrenador argentino Omar De Felippe , ex DT de Central Córdoba , es candidato para suceder a Néstor Gorosito en Alianza Lima .

, ex DT de , es candidato para suceder a en . El periodista Germán García Grova reveló que Omar De Felippe es quien tiene “más chances” de dirigir a Alianza Lima.

Publicidad