¿Rumbo a la Selección Peruana? La última revelación sobre la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “No hay fecha clara”

Ahora mismo el enfoque de Alianza Lima está puesto en la reanudación de la Liga 1 y en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al tener que enfrentar a Universidad de Chile en una llave de ida y vuelta, aunque no pasa desapercibido el futuro de Néstor Gorosito. Si bien hay indicios y rumores de conversaciones que se han podido dar durante las últimas semanas respecto a una renovación de contrato, recientemente se pudo conocer de una postura bastante sorpresiva.

Fuente: Alianza Lima

En esta oportunidad fue Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, quien dio ciertos detalles sobre la idea que sostienen en la directiva de Alianza Lima respecto a las conversaciones que tendrían con Néstor Gorosito para una estadía prolongada en el barrio de Matute. Además, no perdamos de vista que el entrenador vendría sonando como una posibilidad de tomar el mando de la Selección Peruana de cara al siguiente proceso mundialista.

Y es que el buen presente que atraviesa con Alianza Lima lo pone seguramente en carpeta de la Federación Peruana de Fútbol, por lo cual genera tendencia que su nombre pueda ser acercado a las oficinas de Videna. Frente a esta situación es que en La Victoria son conscientes de que existe la intención de seguir contando con los servicios del popular ‘Pipo’, aunque todavía no están listos para anunciar o confirmar su continuidad.

La postura de Alianza Lima sobre la continuidad de Néstor Gorosito

“No hay una fecha clara sobre su continuidad, pero en lo personal estoy contento con ‘Pipo’ porque está haciendo un trabajo que da resultados y tenemos un plan de continuidad”; comentó en primera instancia Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, en una reciente entrevista con el diario ‘El Comercio‘ respecto a las aspiraciones de renovación que sostienen en el club con Néstor Gorosito.

Siguiendo en esta misma línea, el directivo blanquiazul hizo énfasis en las planificaciones que tienen en Matute. “La continuidad de Gorosito no está sujeta a ciertos hitos. Cuando digo que la institución necesidad estabilidad para desarrollar proyectos me refiero a eso. Siempre pueden suceder cosas, pero la continuidad no está planteada en función de algo puntual que sucedió”.

¿Realmente Néstor Gorosito puede llegar a la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que Óscar Ibáñez estaría viviendo sus últimos momentos al mando de la Selección Peruana en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, desde la FPF andarían evaluando a los posibles entrenadores que puedan asumir dicho cargo pensando en el siguiente proceso. En este contexto entra el nombre de Néstor Gorosito, quien al haber demostrado su categoría y vigencia en Alianza Lima sin duda alguna podría ser una clara opción si es que consideran que cumple con los requisitos necesarios.

