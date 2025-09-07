Es tendencia:
La postura de Néstor Gorosito sobre el interés por Piero Cari desde Europa: “¿Lo quiere Leverkusen y Real Madrid?”

Piero Cari es el nuevo 'Potrillo' de Alianza Lima y genera enormes comentarios de su buen juego. Ahora el 'Pipo' no se guardó nada y dio detalles de esta situación.

Néstor Gorosito y Piero Cari en Matute.
© Getty Images.Néstor Gorosito y Piero Cari en Matute.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores de Alianza Lima que viene demostrando un enorme nivel y a la vez sorprendiendo con su rápido progreso en el primer equipo, sin duda alguna el nombre de Piero Cari representa dicha premisa. Con 18 años, ahora incluso se habla de que está siendo seguido desde Europa por clubes muy importantes y justamente es Néstor Gorosito quien tomó una llamativa postura al respecto.

Y es que no podemos perder de vista que durante las últimas horas se pudo conocer que desde Bayern Leverkusen andarían observando muy de cerca el talento de un Piero Cari que se ganó un lugar de relevancia en Alianza Lima durante este temporada 2025. Frente a dicho panorama, el entrenador íntimo no quiso saber más al respecto y fue demasiado claro con esta clase de rumores.

“Principalmente que terminen con mentiras, en el caso de Piero Cari en especial. Jugó medio partido y que lo quiere Leverkusen y el Real Madrid. Que terminen con eso”; fue el enfático comentario que expresó Néstor Gorosito respecto a los supuestos intereses que en estos momentos generan los rendimientos del volante de Alianza Lima y con lo cual espera que no se hable más del tema.

¿Qué más dijo Néstor Gorosito sobre el futuro de Piero Cari?

En conversación con los canales digitales de Alianza Lima, Néstor Gorosito siguió bastante tajante con sus apreciaciones respecto a lo que se viene hablando de Piero Cari. “Ya va a llegar el momento que lo venda. Si me dices que aconsejaría, que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, así como 15 años en la selección”.

A raíz de estas declaraciones es que, de alguna u otra manera, se puede entender que la joya blanquiazul está enfocado solamente en su presente y en lo que le queda jugar con Alianza Lima. Además, tampoco perdamos de vista que actualmente está convocado a la Selección Peruana y si bien quedó fuera de la lista de convocados para el duelo frente a Uruguay en Montevideo, tranquilamente podría tener minutos en el próximo partido ante Paraguay.

¿Por qué Piero Cari tuvo oportunidad de debutar en Alianza Lima?

Gracias al talento y al desempeño que vino mostrando en divisiones menores, Piero Cari tuvo la oportunidad de debutar en Alianza Lima en esta temporada 2025 de la mano de Néstor Gorosito. El propio entrenador íntimo confesó recientemente que han acompañado el crecimiento del jugador y que no lo quieren frenar, aunque eso no quiere decir que tenga un lugar seguro ante cualquier eventualidad de que baje su rendimiento y pueda surgir alguien más.

