La Selección de Surinam, rival de Bolivia en el Repechaje intercontinental para el Mundial 2026, suma refuerzos importantes para dicha competencia. Es que las leyendas del fútbol, Patrick Kluivert y Clarence Seedorf, se unen como asesores para ayudar al combinado nacional.

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Surinam enfrentará a Bolivia el próximo 26 de marzo en Monterrey, México, por la llave B del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026. El ganador de dicho encuentro deberá enfrentar a Irak, selección que ha confirmado su presencia tras largas negociaciones con la FIFA para su presencia.

A poco menos de dos semanas para dicho partido, los surinameses sumaron a dos leyendas del fútbol para ayudar a su selección. Patrick Kluivert y Clarence Seedorf, quienes tienen raíces de ese país, se suman como asesores del gerente general Brian Tevreden.

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En declaraciones a varios medios neerlandeses, Tevreden confirmó que los dos exjugadores de la Selección de Países Bajos trabajarán a su par como asesores. De esta manera, estarán muy cerca de la Selección que jugará el repechaje, además de ofrecer asesoramiento en diversas cuestiones técnicas, futbolísticas y también de gestión y marketing.

Bolivia juega amistoso previo al duelo ante Surinam

Mientras Surinam suma buenas armas para el Repechaje intercontinental, la Selección de Bolivia tendrá su último partido de preparación. Este domingo 15 de marzo enfrentará a Trinidad y Tobago en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra. El partido comenzará a las 16:00 horas local (15:00 horas Perú).

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¿Cuándo se juega Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Bolivia vs. Surinam es el primer partido de la llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. El duelo se juega el jueves 26 de marzo desde las 16:00 horas local (17:00 horas Perú) en el Estadio BBVA de Monterrey, México. El ganador de dicho enfrentamiento se enfrentará a Irak el martes 31 de marzo por la plaza final a la Copa del Mundo.

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