Se filtra video de Carlos Zambrano tras polémica salida de Alianza Lima por denuncia de abuso sexual

Uno de los futbolistas apartados de manera indefinida en Alianza Lima es Carlos Zambrano. El defensor no ha vuelto a pronunciarse tras el comunicado que emitió por la denuncia presentada por una joven argentina.

No obstante, luego del más reciente partido del conjunto ‘blanquiazul’ por la Copa Libertadores, comenzó a circular públicamente un video en el que se puede ver al ‘Káiser’.

Carlos Zambrano reaparece tras denuncia por abuso sexual

En las propias redes sociales del jugador se difundió un video en el que se observa a Carlos Zambrano realizando trabajos de alta intensidad en una residencia privada.

Según se pueden ver en las imágenes, el central estuvo acompañado por el exfutbolista Anderson Cueto, quien fue el encargado de compartir el material que rápidamente llamó la atención de los hinchas ‘íntimos’.

Aunque Zambrano fue apartado de manera indefinida del primer equipo, continúa entrenando por su cuenta para mantenerse en forma durante este periodo alejado de las canchas.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Carlos Zambrano?

A diferencia de los casos de Sergio Peña y Miguel Trauco, desde el entorno de Carlos Zambrano no se ha dado ninguna señal sobre cuál será su futuro inmediato en el fútbol profesional.

El defensor ha optado por guardar silencio en los últimos días y, por ahora, se sabe que continúa trabajando de manera individual en lo que respecta a su preparación física.

Como se sabe, Trauco tendría opciones de jugar en Unión Comercio para disputar la Liga 2, mientras que Peña se encuentra en Turquía y estaría muy cerca de firmar con un club de la Segunda División.

Carlos Zambrano reapareció entrenando en una residencia privada tras ser apartado de Alianza Lima.

El defensa realizó trabajos físicos de alta intensidad junto al exfutbolista Anderson Cueto.