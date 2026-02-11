Se reveló el jugador que borró Pablo Guede a horas del Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima tiene un desafío muy importante el día de hoy cuando reciba a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. El partido no será sencillo, peor aún cuando vienen abajo en el marcador tras lo sucedido en Paraguay, y cualquiera pensaría que Pablo Guede usará a sus mejores jugadores para lograr la clasificación. Llamativamente hay un nombre que brilla por su gran ausencia.

En su momento se pensó que sería uno de los fichajes más importantes, no solo de Alianza Lima, sino del fútbol peruano en general. Estamos hablando de Pedro Aquino, volante que está siendo borrado de las planificaciones estelares de un Pablo Guede que prefiere otras opciones en el mediocampo. A raíz de dicha situación es que existen varias hipótesis al respecto y las evaluaremos.

Peter Arévalo considera que simplemente no es del agrado del entrenador y por ende no tiene minutos. “Pablo Guede tenía mucha expectativa en Pedro Aquino porque sabía que era de la selección y mundialista. En el partido ante Independiente, el primer tiempo de Aquino no fue bueno. Cuando termina la pretemporada, la petición de Guede fue Esteban Pavez, entonces quiere decir que no está satisfecho. Entiendo que es un tema de gustos”; dijo en ‘Madrugol‘.

En esta misma línea, Giancarlo Granda fue mucho más drástico sobre la falta de minutos del volante en Matute. “Pedro Aquino debería estar más cómodo por encima de Chávez que ni siquiera es su posición. ¿Por qué no juega este muchacho? Alguien tiene que explicar eso porque no tiene sentido ni lógica. En cualquier momento lo ponen de volante central a Paolo Guerrero y Aquino va a seguir sin entrar”; señaló el comunicador deportivo en ‘Radio Nacional’.

¿Pedro Aquino tendrá minutos de competencia hoy ante 2 de Mayo en Matute?

Pedro Aquino ha sumado un total de 57 minutos de competencia en lo que va de la presente temporada 2026. Eso sí, tomando en cuenta los partidos de pretemporada que Alianza Lima disputó en Montevideo durante el mes de enero. Tan solo fue titular frente a Independiente de Avellaneda, fue cambiado al medio tiempo y luego ha sido un suplente habitual en los últimos 3 encuentros.

Frente a dicho escenario, es muy poco probable que justo el día de hoy sea Pablo Guede quien tome la decisión de que el volante tenga minutos ante 2 de Mayo en el duelo de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Con Esteban Pavez y Jesús Castillo lesionados, jugadores como Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui gozarían de mayor aceptación en el comando técnico.

