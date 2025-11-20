¿Se va de Alianza Lima? Hernán Barcos confirmó contacto con club uruguayo

Impacto en el mercado de fichajes de Alianza Lima para 2026: Hernán Barcos está en el radar de Albion FC de la Primera División de Uruguay. El club ‘charrúa’, recién ascendido a finales de esta temporada, busca al ‘Pirata’ para reforzar su plantilla de cara al próximo torneo.

Los hinchas del cuadro ‘íntimo’ están sorprendidos ante la posibilidad de perder a uno de los referentes del equipo de cara al 2026. Aunque la edad empieza a pasarle factura al ‘9’, nadie duda del afecto que siente por la camiseta, y su eventual ausencia se notará profundamente.

¿Se va de Alianza Lima?

Bajo esa perspectiva, Hernán Barcos rompió su silencio tras los rumores que lo vinculan con Albion FC de Uruguay, reconociendo públicamente que existe una posibilidad en el fútbol ‘charrúa’.

Además, compartió un emotivo mensaje que miles de usuarios en redes han interpretado como una despedida, justo antes del partido ante UTC por el Torneo Clausura.

“Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así”, señaló el argentino ante las cámaras de Jax Latin Media.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima esta temporada

Hernán Barcos acumula un total de 14 goles en su cuenta personal con Alianza Lima durante esta temporada, repartidos entre 44 partidos de la Liga 1, Copa Sudamericana 2025 y Copa Libertadores.

A sus 41 años, el delantero sigue siendo uno de los pilares del ataque del equipo dirigido por Néstor Gorosito, compartiendo protagonismo con el histórico capitán de la ‘bicolor’, Paolo Guerrero.

