Sergio Peña no está pasando su mejor momento en Alianza Lima y en la Serie Río de La Plata terminó demostrándolo. El mediocampista tuvo un encuentro bastante malo, no logró encontrar sintonía con sus compañeros y esto ocasionó que termine siendo criticado por la hinchada. La cual es bastante dura con el jugador, más ahora que se puso la número 10.

Pero la gota que derramó el vaso fue el último autogol que tuvo frente a Unión. Si bien, los errores pueden pasar, en este caso fue algo garrafal el apuntar al arco para dar un pase de memoria. Lo cual ocasionó un gol en contra al minuto de juego, condenando el primer tiempo del equipo. Que no se pudo reponer de ese golpe tan pronto en el juego.

El autogol de Sergio Peña:

Por eso las redes sociales no dudaron en culpar al mediocampista, pero sobre todo muchos piden que no sea el 10 de Alianza Lima. No lo quieren ver más en el club y va a tener que hacer algo muy importante para ganarse al hincha. Ya viene fallando mucho y esto le está costando caro con respecto a la fanaticada que lo ven como un jugador menos en el terreno de juego.

La reacción del hincha ante el autogol de Sergio Peña:

Esta situación es muy complicada y habrá que ver si Peña logra reponerse ante la adversidad. Pero como se ve, por el momento sigue tocado después de lo que ocurrió el año pasado con Sporting Cristal. Fallando el penal de la definición por el pase al duelo ante Cusco FC por la Copa Libertadores.

Sergio Peña complicado en el esquema de Pablo Guede

Si bien todavía no se entiende muy bien el sistema que tiene pensado usar Pablo Guede. Se ve que Sergio Peña todavía no se encuentra en el equipo, que no sabe que posición tomar en el campo. Pues como creador no termina de convencer, algo que por ahí tendría que mejorar. Es un jugador que tiene talento, pero solo si se le sabe rodear pueden sacarle el mejor jugo.

Hasta ahora esto no se ha visto en el equipo del argentino, que por lo pronto no encuentra el equipo ideal. También hay que mencionar que viene practicando con diferentes jugadores para ver con quien contar a la hora de poder tener el 11 titular que jugará la temporada.

Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.

