¿Su última alineación titular?: Pablo Guede y su equipo inesperado para jugar ante Sport Boys

El ambiente en Alianza Lima es de máxima tensión tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores 2026. El entrenador argentino, Pablo Guede, se encuentra en el ojo de la tormenta y su continuidad pende de un hilo.

Alineación nueva de Pablo Guede

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX, el estratega ha tomado decisiones drásticas en el último entrenamiento. Guede probó un once con cambios significativos para enfrentar a Sport Boys en el Estadio de Matute.

La alineación ensayada formó con Duarte en el arco; una línea defensiva compuesta por Advíncula, Garcés, Antoni y Huamán. El técnico busca mayor solidez tras los errores defensivos mostrados en el torneo internacional.

En el mediocampo, la apuesta recae en la experiencia de Pavez junto a Cantero, Castillo y Vélez. Esta zona será vital para recuperar el control del juego y generar el volumen ofensivo que el equipo ha perdido.

Pablo Guede presenta alineación contra Sport Boys. (Foto: X).

La delantera estará comandada por la dupla de Ramos y Paolo Guerrero. La presencia del “Depredador” ante su hinchada es la principal carta de gol para intentar apagar el incendio mediático que rodea al club.

Alianza Lima tomará decisiones radicales

Para gran parte de la prensa especializada, este encuentro en La Victoria representa un ultimátum definitivo para Guede. Una derrota ante el cuadro rosado significaría, casi con total seguridad, su salida inmediata del banquillo blanquiazul.

Por otro lado, un sector del club confía en que este equipo logre retomar la senda del triunfo con contundencia. La meta es ganar todo lo que resta de la temporada local para mitigar el fracaso sufrido en la Copa Libertadores.

El duelo ante la “Misilera” será el termómetro que defina el futuro deportivo de Alianza Lima en este 2026. Los hinchas esperan una respuesta inmediata de los jugadores ante un esquema que promete ser la última bala de Pablo Guede.

Pablo Guede en conferencia de prensa reciente. (Foto: X).

