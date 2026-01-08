Guillermo Enrique cerró definitivamente su etapa en Alianza Lima y continuará su carrera en el fútbol argentino. El lateral derecho no renovó con el club blanquiazul tras una agitada temporada 2025, marcada por altibajos deportivos y un entorno de fuerte exigencia.

Luego de finalizar su vínculo en La Victoria, el defensor regresó a Gimnasia y Esgrima La Plata, club dueño de su pase. Sin embargo, terminó su contrato por mutuo acuerdo y quedó en condición de jugador libre, situación que le permitió analizar nuevas opciones para el 2026.

Finalmente, Guillermo Enrique será confirmado como nuevo jugador de Aldosivi, según el periodista Germán García Grova, donde disputará la temporada 2026. El conjunto marplatense apostó por su experiencia y versatilidad para reforzar el sector derecho de la defensa.

Un punto clave en su llegada es la presencia de Guillermo Farré como entrenador, quien pidió expresamente al lateral argentino para su proyecto deportivo. Farré considera que Enrique puede ser una pieza importante dentro de su esquema y darle solidez al equipo.

Guillermo Enrique a nada de fichar por Aldosivi. (Foto: X)

Guillermo Enrique terminó su vínculo con Gimnasia y Esgrima La Plata, quedó en condición de jugador libre y está a nada de llegar a Aldosivi. Ahí se encontrará con un viejo conocido: el técnico Guillermo Farré, entrenador al que enfrentó en el 2025 cuando vestía la camiseta de Alianza Lima y el estratega dirigía a Sporting Cristal.

En Alianza Lima, su paso dejó sensaciones divididas. Tuvo momentos de continuidad y protagonismo, pero nunca logró consolidarse plenamente. Ahora Guillermo Enrique busca relanzar su carrera en Argentina.

Guillermo Enrique mientras jugaba en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana actualmente Guillermo Enrique?

Guillermo Enrique gana 15 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Cuánto vale actualmente Guillermo Enrique?

Guillermo Enrique vale actualmente 1,30 millones de euros a sus 25 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt de noviembre del 2025.

