¿No va más? Jugador extranjero de Alianza Lima hizo sorpresiva publicación: “Agradecido…”

A pesar del receso por la fecha FIFA, Alianza Lima no ha bajado la intensidad. El equipo que comanda el argentino Néstor Gorosito continúa con los entrenamientos de cara al duelo ante Sport Boys, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hinchas en las últimas horas fue el enigmático mensaje publicado por uno de los jugadores extranjeros del plantel.

Jugador extranjero dejó sorpresivo mensaje

Guillermo Enrique arribó a La Victoria esta temporada a préstamo desde Gimnasia y Esgrima La Plata. No obstante, su continuidad en Alianza Lima es una incógnita, ya que hasta el momento no se ha iniciado ningún tipo de conversación formal entre el club ‘íntimo’ y el equipo argentino para negociar la compra de su pase.

En medio de este contexto, hace unos días, el futbolista de 25 años publicó un mensaje llamativo en su cuenta oficial de Instagram: “Agradecido toda la vida”, escribió en la descripción de una imagen donde se le ve luciendo la camiseta ‘blanquiazul’ durante el reciente encuentro ante Alianza Universidad.

Sus números con Alianza Lima

A lo largo del 2025, Guillermo Enrique fue ganándose un lugar en el once titular de Néstor Gorosito, convirtiéndose en una pieza regular en el esquema del técnico argentino.

Hasta el momento, el lateral derecho acumula un total de 33 partidos oficiales con la camiseta de Alianza Lima, sumando participaciones en la Liga 1, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Además, el defensor argentino registra un gol y una asistencia. Sin embargo, todo indica que no continuará en Matute para la temporada 2026, por lo que estaría regresando a Argentina una vez finalice su préstamo.

