Alexander Callens rompió su silencio y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima, al confirmar que su sueño es vestir la camiseta blanquiazul, aunque todavía se encuentra en proceso de recuperación por un problema de salud que lo ha mantenido alejado de la competencia.

Todo se dio a través de Instagram, cuando un usuario le escribió directamente “Callens ya ven a Alianza”, y para sorpresa de muchos, el defensor peruano respondió sin rodeos: “Cuando me recupere”, una frase que rápidamente se viralizó y encendió las redes sociales.

La respuesta del central fue interpretada como una señal clara de que sí tiene en mente jugar en Alianza Lima, aunque primero prioriza su estado físico y médico, en un momento delicado de su carrera.

De esta manera, Callens no solo dejó abierta la puerta a Alianza Lima, sino que también marcó una posible fecha de llegada simbólica: cuando esté totalmente recuperado, alimentando el sueño de los hinchas íntimos de ver a uno de los defensores peruanos más importantes de los últimos años jugando en Matute.

Alexander Callens le puso fecha a su llegada a Alianza Lima. (Foto: Deporte Libre)

¿Qué enfermedad tiene Alexander Callens?

No hay que olvidar que Alexander Callens fue diagnosticado con miocarditis, una alteración cardíaca que lo obligó a parar toda actividad deportiva durante varios meses y a seguir un estricto tratamiento médico.

Pese a ello, las noticias recientes son alentadoras, ya que el defensor volvió a entrenar con el AEK de Atenas, club donde actualmente milita en el fútbol griego, dando pasos importantes en su proceso de recuperación.

Alexander Callens jugando con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Hasta cuándo Alexander Callens tiene contrato con AEK Atena?

Alexander Callens tiene contrato con AEK Atenas hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Alexander Callens?

Alexander Callens vale 300 mil euros a sus actuales 33 años, según la última información de Transfermarkt.

