En este fin de semana en donde termina en el Torneo Apertura 2026, es Alianza Lima quien acaba de ser noticia antes de disputar su último encuentro del semestre. Resulta que Pedro Aquino, uno de los más importantes regresos al fútbol peruano durante el 2025, publicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales para despedirse del club, de sus compañeros y de todos los hinchas.

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“El último baile. El último entrenamiento. Siempre alegre. Gracias por todo Alianza Lima“; fue la más reciente publicación de Pedro Aquino a través de su cuenta oficial de Instagram y con lo cual queda totalmente confirmado lo que durante los últimos días ya se venía hablando. El préstamo del volante termina y la directiva blanquiazul no negociará por una renovación y/o compra.

Fuente: @pedroquino95

Es importante recordar que Pedro Aquino pertenece a las filas de Santos Laguna de México y tiene contrato hasta diciembre del año 2027. Lamentablemente para los intereses del mediocampista peruano, también se ha podido conocer que la directiva mexicana no lo tendría en sus planes para lo que viene y deberá reunirse con su entorno más cercano para definir qué será de su futuro inmediato.

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Fuente: @axelramirezzz11

¿Cómo fue la estadía de Pedro Aquino en Alianza Lima?

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima a mediados de la temporada 2025 como uno de los fichajes más relevantes del mercado peruano ya que luego de muchos años regresaba al país. Se dio un préstamo con la directiva de Santos Laguna, el cual está a punto de terminar en las próximas horas, y dicha estadía en Matute no habría sido la mejor ya que nunca pudo encontrar regularidad.

El volante nacional de 31 años disputó un total de 14 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Anotó 2 goles y no registró ninguna asistencia, con lo cual sumó un total de 529 minutos de competencia entre el mes de agosto del 2025 y mayo del 2026. En resumen, Pedro Aquino tuvo un paso fugaz por Alianza Lima y hoy se despide con el título del Torneo Apertura.

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El plantel de Alianza Lima despidió a Pedro Aquino

Tras la más reciente publicación de Pedro Aquino en redes sociales, en esta ocasión fue Gianfranco Chávez quien le dedicó un mensaje con varias fotos de ambos jugadores en esta travesía con la camiseta de Alianza Lima. Los dos se conocen muy bien ya que fueron formados en Sporting Cristal y llevaron su amistad a las filas de un equipo blanquiazul en donde en poco tiempo han podido escribir un pedazo de historia frente a todos los aficionados.

Fuente: @gianfrancochavez4

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