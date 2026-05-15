Primera baja en Alianza Lima: la salida que se concretaría tras el Torneo Apertura

El club 'blanquiazul' perderá a una pieza importante para el Torneo Clausura por un inesperado motivo. ¿De quién se trata?

Alianza Lima está muy cerca de cumplir su primer gran objetivo en el torneo, pero pensando en la segunda parte de la temporada ya se perfilan cambios en el plantel. Incluso, ya se conoció quién sería la primera salida del equipo de Pablo Guede.

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Los ‘íntimos’ atraviesan un buen momento, pues después de varias temporadas están cerca de volver a ganar un título semestral. Esto toma mayor valor considerando que Universitario dominó los torneos desde la segunda mitad del 2023.

¿Quién será el primero en irse de Alianza Lima?

Aunque varios jugadores blanquiazules atraviesan un gran nivel, otros no lograron cumplir con las expectativas del comando técnico o simplemente finalizaron su préstamo con la institución victoriana.

Esto fue lo que señaló el periodista José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’: “Pedro Aquino se va de Alianza Lima, eso es definitivo, termina su préstamo y tiene que volver a Santos Laguna. Aquí puede ocurrir algo, puede que Pedro Aquino se someta a una información y no se descarta y lo concreto es que no seguirá en Alianza Lima”.

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Cabe resaltar que, el mediocampista nacional cerrará su etapa en el club ‘íntimo’ debido al acuerdo existente entre las instituciones peruanas y mexicanas.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras empatar 1-1 con Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a la acción este fin de semana cuando se enfrente a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El duelo se jugará este sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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DATOS CLAVES

Pedro Aquino dejará Alianza Lima al finalizar su préstamo para regresar al club Santos Laguna.

El mediocampista peruano es la primera baja confirmada en el equipo dirigido por Pablo Guede.

Alianza Lima jugará contra Cienciano este sábado 16 de mayo a las 17:45 horas en Cusco.