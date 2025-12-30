Tuvo ofertas del extranjero, pero las rechazó y se compromete con Alianza Lima para todo el 2026

El cuadro de Alianza Lima está haciendo todo lo posible por tener el mejor equipo del fútbol peruano. Por esa razón, se le ha visto invirtiendo muy buen dinero en jugadores que puedan ser un proyecto viable este 2026. Pero también es importante mencionar que están manteniendo una base amplia para poder tener menos margen de error.

En este caso, se ha conocido que Fernando Gaibor se mantendrá en el club. No lo piensan dejar ir, según el Diario Líbero, el ecuatoriano tuvo ofertas de su país para volver. Pero este decidió decir que no a estas propuestas para así poder comprometerse con los ‘Blanquiazules’.

El mediocampista de 34 años de edad sabe que tiene el perfil necesario para poder convertirse en una de las anclas en el mediocampo. Por esa razón, busca mantenerse en el cuadro de Matute, en donde va a tener un reto más importante con los ‘Íntimos’. Pues el 2026 no hay forma de que puedan volver a dejar de salir campeón, más que todo por la gran inversión que se está haciendo.

¿Cómo le fue a Fernando Gaibor en Alianza Lima?

El mediocampista llegó con un cartel bastante grande, esto debido a su pasado en el que estuvo incluso en la Selección de Ecuador. Por lo tanto, se esperaba que pueda marcar la diferencia durante toda la temporada. Pero tuvo varios altibajos, incluso en un momento no era titular absoluto. Luego fue ganándose el lugar en el once.

Fernando Gaibor ante la U. de Chile (Foto: Getty).

Lo cierto es que Néstor Gorosito nunca subo como tener el mediocampo. Esto claro que perjudicó a varios jugadores, entre ellos el ecuatoriano. Pues no consiguió sacarle el jugo, ahora habrá que ver si con Pablo Guede esto cambia y lo vuelve un hombre importante en el mediocampo.

Si podemos analizar un poco sus números, vemos que es un jugador que ha jugado mucho con 51 partidos en el año, tan solo hizo 2 goles en el torneo nacional, mientras tanto consiguió 5 asistencias y todo esto en 3645 minutos en cancha.

Datos Claves