Waldir Sáenz dio a conocer a la próxima joya de Alianza Lima: “No sabes lo que juega”

Alianza Lima es uno de los equipos que viene produciendo muchos talentos a nivel del fútbol peruano. Pero que no siempre terminan jugando en el primer equipo, en esta oportunidad se ha conocido que hay una futura estrella que está en el equipo de menores. Ya Waldir Sáenz lo vio jugar y ha quedado más que impresionado con su gran talento.

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Se trata del futbolista César Sánchez, quien viene jugando en las divisiones menores del cuadro de Matute. Este futbolista es de nacionalidad venezolana y juega en la posición de extremo. El goleador histórico ha visto su performance, dejando en claro que tiene mucho talento, pues ha quedado impresionado cuando lo ha visto jugar.

No obstante, ha notado un pequeño problema que tiene que solucionar pronto el club o lo podría llegar a perder. Ya que al parecer no es 100% disciplinado, por lo que necesitan ponerle reglas para que consiga rendir al máximo y que no se termine distrayendo en otras actividades como son normales a temprana edad, en donde la fiesta llama muchas veces.

“Hay un chico ahí, César Sánchez, el venezolano. Es un extremo y no sabes lo que juega ese chico. A él tienen que ponerle un poco de mano dura porque es complicada su situación. Alianza Lima está ahí, felizmente está ahí y el chico quiere, pero hay veces que hay que agarrarlo del cuello un ratito”, expresó en ‘Corner Blanquiazul’.

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¿Quién es César Sánchez?

No hay mucha información sobre este joven jugador de nacionalidad venezolana que viene jugando en Alianza Lima. Pero se conoce que nació en Casanay, Venezuela, aparte mide 1,68 metros y tiene tan solo 18 años de edad. Juega como extremo por la derecha y tendría contrato con el cuadro ‘Blanquiazul’ hasta finales del 2028.

César Sánchez (Foto: Alianza Lima).

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Actualmente está jugando en el equipo que participará en la Liga 3, así que va a tener una buena oportunidad para mostrarse. Ganarse un lugar y de conseguir la nacionalidad, podrá llegar a debutar pronto en el primer equipo del conjunto de La Victoria.

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