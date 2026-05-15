“Que se vayan todos”: hinchas de Sporting Cristal estallan contra el club tras perder ante FC Cajamarca

Ya no es novedad que Sporting Cristal no cumpla con las expectativas en el Torneo Apertura 2026. El día de hoy cayeron ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón y volvieron a decepcionar a sus hinchas, quienes por cierto no quieren saber más de jugadores que no entienden la situación del equipo. Además, se fueron con todo en contra de los dirigentes y hasta del entrenador.
📽️🔥 RESUMEN DE LA VICTORIA DE FC CAJAMARCA ANTE CRISTAL— L1MAX (@L1MAX_) May 15, 2026
El equipo azul y oro ganó 3-1 a Sporting Cristal con goles de Barcos, Betancourt y Pineau. Yotún fue el que descontó para los celestes.
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Protagonistas como Joel Raffo, Gustavo Zevallos, Julio César Uribe y Zé Ricardo formar parte de los durísimos cuestionamientos de los aficionados de Sporting Cristal luego de la derrota de esta noche ante FC Cajamarca. A pesar de ir ganando el encuentro con un golazo de Yoshimar Yotún, los celestes no supieron cuidar el resultado y decayeron drásticamente en juego en el segundo tiempo.
“¿Cuántas veces más va a seguir habilitando Araujo a los delanteros de Cajamarca? Qué se vayan todos“, “Hernán Barcos, caminando, le ha pintado la cara a toda la defensa del Sporting Cristal” y “16 puntos en 14 partidos. En eso han convertido a Sporting Cristal los mercenarios de INNOVA Joel Raffo y ‘Chalaquita’ Gonzales junto a sus títeres Julio César Uribe y Gustavo Zevallos”; fueron algunas de las reacciones en contra del presente de Sporting Cristal.
Fuente: ‘X’.
Fuente: ‘X’.
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Y es que, en este mismo momento, Sporting Cristal quedó con tan solo 16 puntos en 15 fechas disputadas del Torneo Apertura 2026. Perdiendo el día de hoy por 3-1 contra FC Cajamarca, ahora se hunden cada vez más en la tabla de posiciones y no tienen cómo escapar de una primera parte de la temporada realmente penosa que sin duda alguna genera frustración en los aficionados.
Lo que se le viene a Sporting Cristal luego de la derrota ante FC Cajamarca
Tras la dura derrota del día de hoy por 3-1 frente a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, ahora Sporting Cristal tendrá que levantar cabeza rápidamente para meterse de lleno a la Copa Libertadores 2026. El miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas enfrentarán a Junior en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla por la fecha 5 del Grupo F del torneo continental.
Con 6 puntos logrados de 12 posibles, los liderados técnicamente por Zé Ricardo todavía tienen chances de meterse a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, así que la intención será conseguir el triunfo en condición de visita. Luego, el domingo 24 de mayo a las 11:00 horas recibirán a ADT en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
Fuente: Sporting Cristal.
Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal cayó derrotado 3-1 ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón.
- El equipo de Zé Ricardo se quedó estancado con 16 puntos en 15 fechas disputadas.
- Los celestes anotaron por medio de Yoshimar Yotún, pero sufrieron los goles de Hernán Barcos,