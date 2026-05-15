Horario Melgarejo, DT de Cienciano, dio detalles de las intenciones y de la preparación de su equipo para recibir a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano y Alianza Lima disputarán el partido más esperado del fin de semana. Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será testigo de un encuentro que promete diversas emociones y que desde la previa ya empieza a vivirse. Es así que Horacio Melgarejo, entrenador del equipo imperial, calentó el trámite con una singular advertencia hacia los íntimos.

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Fuente: Getty Images.

Sabiendo que tienen una verdadera oportunidad de oro para acercarse al primer lugar del Torneo Apertura 2026, el cual por ahora le pertenece únicamente a Alianza Lima, Horacio Melgarejo fue muy contundente en sus apreciaciones. Si bien reconoció el poderío del rival en esta etapa del campeonato, también evidenció una confianza muy importante en que Cienciano imponga condiciones.

“Los chicos y los trabajadores se merecían tener un descanso. A partir de ahora tenemos que prepararnos para la gran final que tenemos el sábado ante Alianza Lima. Sabemos que si matemáticamente tenemos opciones vamos a ir a por todas, pero con las precauciones necesarias porque nos enfrentamos a un gran equipo“; comentó en primera instancia Horacio Melgarejo en Cienciano TV.

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Seguido a ello, el DT de Cienciano enfatizó en las condiciones de su equipo para contrarrestar a Alianza Lima. “Desde que llegamos me puse a trabajar pensando en el partido, evaluando que cuando juegan en la altura y en el llano lo hacen de distinta forma. Estamos trabajando para darle las herramientas necesarias a nuestros chicos. Ellos tienen un gran plantel, con jugadores de jerarquía y un gran cuerpo técnico, pero nosotros tenemos los nuestro para hacerles daño“.

¿Cómo llega Cienciano al decisivo partido ante Alianza Lima en el Cusco?

Luego de varias temporadas, Cienciano se mantiene peleando en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Con enormes chances de llevarse el primer título de la temporada, el encuentro frente a Alianza Lima será determinante para ver si se acercan ya que por ahora tienen 29 puntos en 14 fechas disputadas, mientras que los íntimos cuentan con 33 unidades.

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A falta de 3 jornadas y 9 puntos en disputa, Cienciano buscará el triunfo a como de lugar el próximo sábado 16 de mayo cuando a las 17:45 horas reciba a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con un recinto que lucirá abarrotado de hinchas imperiales y blanquiazules, los dirigidos por Horacio Melgarejo esperan dar la talla y seguir firmes en el objetivo de ser campeones.

Fuente: Cienciano.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

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