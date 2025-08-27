Ahora son amigos: Waldir Sáenz sorprendió al defender a Hernán Barcos en Alianza Lima

El ‘Clásico’ del Fútbol Peruano no fue el mejor dentro del terreno de juego, pero si se vivió una escena que terminó marcando a todo el país. Hablamos de la pelea entre Álex Valera y Hernán Barcos. Esto ha hecho que el país se divida, unos apoyan al atacante ‘blanquiazul’, mientras que otros van a favor del ‘crema’.

Lo cierto, que esta pelea ha repercutido en todas partes y por ese motivo ahora Waldir Sáenz decidió formar parte de este enfrentamiento. Eso sí, tiene muy claro el papel que va a tomar, por eso desde el comienzo sale con la pierna en alto y a pesar de sus diferencias con el ‘Pirata’, terminó por apoyar al jugador argentino en esta situación.

“Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico“, fue lo que explicó en Radio Ovación.

Estas palabras sorprenden mucho, sobre todo conociendo que a Waldir no le gustaba Barcos y siempre lo terminó de criticar. Pero en este caso, para esta situación todos los ‘blanquiazules’ se han unido.

Waldir fue contra Jean Ferrari

Pero ahí no acabó todo, el goleador histórico de Alianza Lima también en contra de Jean Ferrari. Dejando en claro que está comprometido con los jugadores ‘blanquiazules’, a los que piensa defender a capa y espada.

“Mira, Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera. Se contradice solito. Es evidente que Ferrari sigue siendo hincha fanático de la U, y muchos equipos deben tener cuidado con eso. A él y a todos les digo que si se meten con alguien de Alianza, se meten con la mitad del país y vamos a defenderlo. Cuando yo era capitán y goleador, el club siempre me respaldó. Ahora, Paolo y Hernán tienen la cinta, y están haciendo lo mismo“, fue lo que dijo.

Fuerte crítica contra Alex Valera

Por último, no dejó de hablar de Alex Valera, al que no dudó un solo minuto en criticarlo. Dando a entender que no quería jugar por la Selección Peruana ya que había otros jugadores con los que no se llevaba tan bien.

“Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección. Qué coincidencia que ahora, justo cuando no están ni Paolo (Guerrero) ni (André) Carrillo, acepta ir a la Videna. Y otra cosa que no entiendo: supuestamente decía que no podía entrenar con la selección por problemas personales, pero sí podía trabajar con la ‘U’. Todo muy extraño y ojalá algún día aclare el por qué no quería jugar por su país”, sentenció.

