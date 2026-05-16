Las dos bajas que tiene Pablo Guede para Cienciano vs Alianza Lima: ambos viajaron a Cusco

El cuadro 'íntimo' enfrentará al 'Papá' por el Torneo Apertura y Pablo Guede tendrá dos bajas importantes para este partido.

Alianza Lima afrontará un duelo clave frente a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A poco del compromiso, se confirmó que Pablo Guede tendrá dos ausencias importantes en su plantel, bajas sensibles para un partido que puede ser determinante en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Publicidad

Alianza Lima y las dos bajas para enfrentar a Cienciano

Pablo Guede tiene por delante el reto de sumar en una plaza complicada ante Cienciano, ya sea con un triunfo o un empate que resulte valioso para Alianza Lima. El objetivo es claro: seguir en la pelea y no perder opciones de conquistar el título del Torneo Apertura.

No obstante, el entrenador argentino tendrá un panorama complicado, pues no podrá contar con dos integrantes de su plantel debido a diferentes circunstancias, lo que representa un problema importante para este decisivo encuentro.

Guede no podrá contar con Luis Ramos y Mateo Antoni para el encuentro que el cuadro ‘íntimo’ disputará ante ‘El Papá’ por una nueva jornada del Apertura.

Publicidad

Luis Ramos y Mateo Antoni no fueron convocados para el duelo ante Cienciano.

¿Por qué no Antoni y Ramos no fueron convocados?

Por su parte, la ausencia del uruguayo Antoni se debe a que acumuló cinco tarjetas amarillas en el duelo ante Sporting Cristal, motivo por el cual, deberá cumplir una fecha de suspensión y se convierte en una baja sensible para el equipo.

En cuanto al delantero nacional, no se saben las razones del por qué no fue considerado por Pablo Guede. Durante la semana no se reportaron de molestias físicas, por lo que se espera que el club se pronuncie en las próximas horas.

Publicidad

Sin embargo, ambos futbolistas acompañaron al plantel en su viaje a la ciudad de Cusco, pese a no estar considerados para el importante encuentro.

DATOS CLAVES

Mateo Antoni se perderá el partido tras acumular cinco tarjetas amarillas ante Sporting Cristal.

El delantero Luis Ramos quedó fuera de la convocatoria de Alianza Lima por razones desconocidas.

Publicidad