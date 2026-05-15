Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Gamba Osaka con Cristiano Ronaldo por la final de la AFC Champions League Two

Cristiano Ronaldo jugará con el Al Nassr la final de la AFC Champions League Two contra el Gamba Osaka.

Se vienen definiendo los torneos en el mundo y uno de ellos está en Asia con la AFC Champions League Two. Torneo internacional que es el segundo más importante de esta región. Por lo que Cristiano Ronaldo podría lograr ganar su primer certamen con el Al Nassr. No obstante, al frente estará un difícil Gamba Osaka de Japón para intentar impedirlo.

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Por parte del Al Nassr llegó a esta final tras superar con contundencia a sus rivales. El primero fue Arkadag de Turkmenistán, al cual venció por 2-0 en el global. Después en Cuartos de final se midió frente Al Wasl al que golearon 4-0 y por último, Al Ahli al que vencieron por 5-1 para llegar a la final.

Cristiano Ronaldo celebrando (Foto: Getty).

Mientras tanto el Gamba Osaka tuvo que medirse ante el Pohang Steelers de Corea al que derrotó 3-2. Después en cuartos al Ratchaburi de Tailandia con el que sufrió, pero ganó 3-2 igual. Por último, se midió ante el Bangkok United también de Tailandia al que derrotó 3-1 en el global.

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¿Cuándo se jugará la final Al Nassr vs. Gamba Osaka?

La final de la Liga de Campeones 2 de la AFC se disputará este sábado 16 de mayo desde las 12:45 horas de Perú. El estadio que albergará la final entre el Al Nassr y el Gamba Osaka será el Alawwal Park en Ridadh.

El Alawwal Park, estadio de la final (Foto: Getty).

Dónde ver la final Al Nassr vs. Gama Osaka

La transmisión de la final del Al Nassr vs Gama Osaka por la AFC Champions League Two será por ESPN en cable, mientras en plataformas por Disney+. Mientras tanto, también te podrás enterar todos los detalles en Bolavip Perú.

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