El viaje de Juan ‘Pegajoso’ Díaz, la nueva sangre peruana en UFC: “Voy a ser campeón antes de los 30”

El debut de Juan Díaz no es solo una pelea, es la lucha de años de sacrificios. De Perú a Argentina y luego México: por fin está en UFC.

El monitor se enciende y del otro lado aparece Juan Díaz, con esa expresión tranquila de quien ya no le teme a nada porque ya le temió a todo: al hambre, a la soledad, a los meses sin peleas, a las noches en cuartos compartidos con otros soñadores de distintas latitudes. Así arranca la historia de un hombre que, antes de entrar a la jaula más famosa del mundo, la de la UFC, tuvo que aprender a sobrevivir fuera de ella.

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Juan nació en el Perú, pero su historia traza un mapa por toda Latinoamérica. A los 11 años se mudó a Argentina, donde vio a su madre agotar sus días en dos empleos para sostener a tres hermanos en un cuarto pequeño. Fue allí, en esa tensión entre la necesidad y el deseo de superarse, donde aquel “gordito” al que molestaban en la escuela encontró en las artes marciales mixtas (MMA) una vía de escape y, eventualmente, su destino.

“He pasado por cosas peores y ahora estoy en la UFC. Eso es lo que me da fuerza, es mi gasolina”, confiesa en exclusiva para Bolavip Perú. Esa misma convicción lo llevó a dejar a su familia a los 19 años para buscar una oportunidad en México, el epicentro del combate.

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El origen de “Pegajoso”: Descubriendo las MMA en Córdoba

Llegó a Argentina como un extranjero total —con un vocabulario distinto y un acento que en el colegio sonaba raro— y tardó exactamente una pelea escolar en convertirse en uno más del barrio. “Me jodían un poco: que el peruano esto, que el peruano aquello. Hasta que un día me peleé ahí en el colegio y al año siguiente ya todos eran mis amigos”, recuerda con esa cadencia rioplatense que se fundió para siempre con su dejo limeño. Esa fue, sin saberlo, su primera lección de artes marciales mixtas.

A los 13 años, un amigo lo convenció de pisar un gimnasio de MMA con un argumento irrefutable: “Aprendes a defenderte y bajas de peso”. Juan, que por aquel entonces estaba “más gordito”, aceptó sin dudar. El primer gimnasio era demasiado caro. En el segundo, en la planta alta, enseñaban MMA. La metáfora ya estaba escrita: a él siempre le tocaría ir hacia arriba.

Al poco tiempo de empezar, llegó tarde a una clase. El profesor lo vio entrar con un polo verde flúor y detuvo el entrenamiento. “Aguanten, miren a este. Acá acaba de entrar Pegajoso, el de los Cazafantasmas”. La clase estalló en risas. Juan también. Y así, casi por accidente, nació su marca registrada.

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Juan Díaz tras un entrenamieto de MMA. (Foto: Instagram Juan Díaz)

La batalla interna en México con sangre, sudor y resistencia

En Tijuana trabajó de mesero, de seguridad, de constructor y de pintor. Trabajó lesionado. Trabajó para pagarse la proteína, la mensualidad del gimnasio o, simplemente, para tener qué comer. “Todo era para invertirlo en lo que me apasionaba, las MMA. O a veces solo decía: ‘bueno, me voy a comprar mi proteína’”, relata. Y se ríe. Es la risa de quien ya tiene el lujo de burlarse de lo que antes dolía.

Extrañaba a su mamá, a sus hermanos y hasta los detalles más simples de la cotidianidad: “Extrañaba la comida, mi cevichito”. Hubo un momento en el que quiso rendirse y volver a casa, pero la realidad fue un golpe seco: ni siquiera tenía dinero para el pasaje de regreso. “No tenía cómo volver”, confiesa con una sonrisa irónica.

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Fue entonces cuando hizo la llamada que marcó un punto de inflexión en su vida. Buscaba a su madre esperando consuelo o tal vez una excusa para claudicar, pero recibió algo muy distinto: “Me dijo: ‘Quédate, hijo. Eso es lo que tú has querido por mucho tiempo’”. Y se quedó. Resistió. Siguió trabajando, entrenando y peleando. Hoy, años después, ese sacrificio lo tiene a escasos días de vivir el momento cumbre de su carrera.

Juan Díaz junto a su madre tras una pelea de MMA. (Foto: Instagram Juan Díaz)

La jaula del sábado, Wellmaker y una promesa de fuego

Este sábado, Juan hará su debut oficial en el octágono más importante del planeta enfrentando al estadounidense Malcolm Wellmaker. Su rival llega con dos nocauts en su récord dentro de la UFC, pero viene de perder. Y eso, como bien sabe el peruano, lo hace doblemente peligroso: un animal herido siempre sale con todo.

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“Yo ya me lo planteé: él va a salir con todo. Va a querer limpiar su nombre”. No hay ingenuidad en sus palabras, solo frialdad estratégica. Juan ha estudiado a Wellmaker junto a sus entrenadores, identificando patrones y debilidades. Por eso, su pronóstico es directo y sin adornos: “Nocaut. Antes del tercer round”.

Identidad forjada a golpes y las tres banderas que representa

Existe una pregunta que suele perseguir a los deportistas que crecieron siendo nómadas; una duda que tiene sabor a trampa, pero que en realidad es una oportunidad de oro: ¿De dónde eres?

Juan no la esquiva: “Nací en el Perú. Me acuerdo mucho de mi infancia ahí: jugar a las escondidas, a las bolitas, a los chipitaps. Mis abuelos, que en paz descansen. Fue una buena niñez”. Pero Argentina es la tierra donde creció, donde aprendió a ser adulto y donde las MMA lo encontraron. Y México fue la escuela de la madurez forzada, el crisol del hombre que tiene que valerse por sí mismo.

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“No podría decir que voy a representar a uno solo, porque los tres me han dado mucho”. Sin embargo, este sábado caminará hacia el octágono con la bandera peruana. Esa decisión está tomada. Pero lleva a Argentina y a México en el corazón, del mismo modo en que lleva a su madre, a sus hermanos y a los amigos que forjó en Tijuana.

Juan Díaz tras coronarse campeón peso gallo en LUX Fight League. (Foto: Instagram Juan Díaz)

El itinerario hacia la cima: Campeón antes de los 30

Lo suyo no es una fantasía, es un plan de trabajo. Con un contrato de cuatro peleas en la UFC, Juan quiere ganarlas con autoridad, dejar una impresión imborrable en cada presentación y ganarse el derecho a exigir rivales del top. “Antes de los 30 podría ser campeón. Estar uno o dos años compitiendo por el título”.

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Ya tiene nombres en la mira: Petr Yan, por su agresividad; Merab Dvalishvili, por su intensidad. Peleadores que te llevan al límite absoluto, de esos que sirven para descubrir de qué estás hecho.

El cierre de la entrevista es una declaración de intenciones: “A toda la banda de Perú y a toda Latinoamérica: sintonicen este sábado. Esta va por mí, por ustedes, por mi familia y por toda la banda que siempre me ha acompañado. Esta pelea va a ser electrizante. No parpadeen, porque va a estar buena y no va a llegar a la decisión de los jueces. Eso seguro”.

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El mano a mano con Juan Díaz

—Juan, pasaste por seguridad, construcción y mesero. ¿Cómo te ayudó eso a llegar hoy a UFC?

—Todo era para invertirlo en mi campamento o simplemente para comer. En Tijuana me tocó trasnocharme haciendo pedidos. Hubo un momento en que no podía sostenerme solo de las peleas y salí a buscar lo que sea para pagar el gimnasio. Lo hacía con gusto porque era para mi pasión.

—Tu rival, Malcolm Wellmaker, es peligroso y viene de perder. ¿Cómo visualizas la pelea?

—Él va a salir con todo para remontar su nombre, pero yo estoy listo para una guerra. Quiero dar una buena primera impresión, como en el Contender. Mi pronóstico es nocaut antes del tercer round.

—Dana White quedó impactado con tu codazo giratorio. ¿Lo veremos de nuevo?

—Lo voy a intentar todas las veces que pueda, esperando el momento justo. He trabajado ese codo por años y tengo varios trucos más que me salen en los sparrings y quiero que salgan oficialmente en la jaula.

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¡ORGULLO LATINO! 👊



Debut IMPERDIBLE de Juan ‘Pegajoso’ Díaz este fin de semana en UFC tras su impresionante paso por el DWCS.



¿Sorprenderá nuevamente a Dana White con otro espectacular KO? 🫨 pic.twitter.com/man7WUx5u4 — Paramount+ Deportes (@PPlusDeportes) May 14, 2026

—Las apuestas no te ponen como favorito. ¿Te preocupa?

—Al contrario, me encanta ser el no favorito. Me gusta ser el “rompe parleys” y dar la sorpresa extra.

—El sábado sales con la bandera peruana, pero llevas a Argentina y México en el corazón. ¿Qué significa representar a esta legión?

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—Los peruanos somos de sangre dura, tenemos mucho corazón. Siento que los americanos la tienen un poco más fácil, por eso nosotros sabemos el esfuerzo que hemos pasado. Esta victoria se va para Perú.

—¿Cuál es tu objetivo final en la compañía?

—Ganar estas cuatro peleas del contrato, dar un show y empezar a pedir el Top. Antes de los 30 años quiero ser campeón de la UFC.

Datos claves

El peruano Juan Díaz debutará este sábado en la UFC contra el estadounidense Malcolm Wellmaker.

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A los 19 años, Juan emigró a México para entrenar artes marciales mixtas (MMA).