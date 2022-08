Aun siendo sumamente joven, se convirtió en una referencia importante para comandar desde la defensa a un equipo grande. Franco Saravia después de catalogarse con su actuación estelar, como la figura ante Sporting Cristal, tuvo su primera gran entrevista en medios de comunicación. Donde contó cosas que, hasta hoy, se desconocían por diversos aspectos.

El portero de Alianza Lima, cuando se le consultó por el puesto del arco, y quien debería ser el titular cuando regrese 'El Mono' de su lesión, contestó a 'RPP Noticias': "Ángelo Campos, por todo lo que tiene detrás y lo que logró el año pasado, sigue siendo el titular de Alianza Lima. No salió por indisciplina o algo así, fue por una lesión y cuando se recupere será decisión del profesor".

Lo admira, aprende mucho a su lado, y muestra un respeto por las enseñanzas que le deja en el día a día el arquero campeón de la temporada pasada: "Me llevo muy bien con Ángelo Campos, es un gran arquero y admiro su personalidad en el arco, es única. Siempre converso con él, entramos a la chacota. Nos llevamos muy bien todos".

Al punto, de tenerlo como una referencia principal, al punto de seguirlo, de imitar quizás su camino profesional: "En Perú, admiro a Ángelo Campos. Tiene una personalidad en el arco que no he visto casi nunca en Perú. Es de admirar cómo maneja el equipo. Del extranjero, admiro a Ter Stegen, Manuel Neuer y otros más".

Sobre las conversaciones que tuvo en cancha después del partido, reveló dos cosas. Una de la atajada triple, y el otro sobre su mejor mano para evitar el gol rival: "Cuando pasó la jugada de las tres tapadas, Yoshimar Yotún me dijo '¿Cómo me vas a sacar eso? Y unas cosas más'. La jugada de Alejandro Hohberg en el primer tiempo tuve un tapadón que ni yo me lo creo. Fue muy difícil sacar esa pelota, creo que fue la más complicada del partido".