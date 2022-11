Alianza Lima vs. FBC Melgar: Los refuerzos que no utilizará Guillermo Salas contra Melgar en la gran final

La 'Liga 1' tendrá su primera gran final, donde se encontrarán los dos mejores clubes de la temporada según el formato establecido a principios del 2022. El partido de esta tarde entre Alianza Lima y FBC Melgar en el 'Estadio Monumental de la UNSA' de Arequipa, tendrá unas ausencias interesantes en la plantilla visitante, de nombres superlativos para el mercado local.

La decisión fue tomada por el entrenador del primer equipo, Guillermo 'Chicho' Salas, confía en lo que harán sus muchachos considerados para este trascendental cotejo. Donde el que gane, se llevará una parte de la gran torta, que será entregada el domingo por la noche. Ahora te contamos de quienes se tratan los protagonistas de este artículo.

La información es presentada por la web principal del 'Diario Líbero', que se basa en una información de su periodista deportivo: "Como parte de las decisiones técnicas a este encuentro, José Varela, periodista de Líbero, informó que "Chicho" decidió que 2 jugadores de jerarquía no formen parte del equipo para estos 90 minutos. Se trata de Cristian Benavente y Paolo Hurtado, futbolistas que no han tenido minutos en el tramo final de temporada".

Acá detallan por qué no estará considerado en principio 'El Chaval', y después 'El Caballito': "Cristian Benavente parece no haber superado su lesión, por lo que no podrá ser tomado en cuenta por Salas para estos 90 minutos en Arequipa. De igual manera, Paolo Hurtado no parece estar en óptimas condiciones físicas para un duelo de alto calibre, por lo que deberá empeñarse en estos días para tener oportunidad en el choque de vuelta".

Alianza Lima presentará en teoría una formación novedosa con la inclusión en el medio campo de Oswaldo Valenzuela en el medio campo para trabajar con Josepmir Ballón. Además, del ataque donde estará Wilmer Aguirre, por el sentido Hernán Barcos. Ese sería el planteamiento del 'Chicho' Salas, quien hoy puede dar un gran paso para el sábado por la noche, cuando defina el título nacional en 'Matute'.