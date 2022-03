Alianza Lima cayó por 1-0 frente a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva y por la fecha 5 de la Liga 1. Con este encuentro, los ‘íntimos’ suman su segunda derrota en el torneo local, en la jornada 4 perdieron frente a Alianza Atlético en Sullana. De seguir este camino va a ser difícil que los ‘blanquiazules’ puedan pelear en lo más alto de la tabla y eso lo sabe muy bien Josepmir Ballón.

El volante de Alianza Lima, Josepmir Ballón, habló sobre cómo se dio el partido y le dio mérito a los celestes: "Dentro de todo, fue un partido parejo, fue una final. Es un análisis complicado, más que todo nos equivocamos nosotros. Hay que analizarlo todo. Creo que fue un resultado que no se ajusta a lo que se hizo en el campo. Meritorio lo de ellos y finalmente se les dio", sostuvo a GOLPERU.

El capitán de Alianza Lima tiene en claro que el equipo debe de trabajar más en algunos aspectos para así tratar de pelear los puestos de arriba: “Tenemos que mejorar muchas cosas, la concentración, el sector defensivo, pero eso también debemos de ser autocríticos y eso no debe pasar de esta semana, tenemos que corregir esto y pensar en Melgar, no podemos regalar más puntos y menos de local".

Finalmente, Josepmir Ballón dijo irse tranquilo con lo que sus compañeros dieron dentro del terreno de juego: "Me sentiría preocupado si no hubiéramos hecho las cosas como se debe, no se dio el resultado, nos faltó el ultimo pase, hemos reaccionado, el primer tiempo fue muy parejo, las diferencias son las que se marcan en este tipo de partidos".

El próximo encuentro de los dirigidos por Carlos Bustos será frente a Melgar el sábado 12 de marzo a las 3:30 pm en el estadio de la UNSA en Arequipa. Si los ‘blanquiazules’ quieren pelear por el torneo apertura tendrán que dar la sorpresa en la ciudad blanca frente a un cuadro ‘dominó’ que viene de perder con UTC.