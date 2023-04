El León contó los motivos de su decisión de no llegar a este grande de Europa.

Carlos Zambrano cuenta por qué no fichó por el Liverpool de Inglaterra u otros clubes importantes de Europa

Carlos Zambrano se ha ganado un nombre en la selección peruana, como también en el fútbol internacional. Además, viene destacando en Alianza Lima, tanto como en la Liga 1 y Copa Conmebol Libertadores.

Sin embargo, en estos últimos días ha sido protagonista de varios comentarios, que trata sobre la pelea que tuvo con Darío Pipa Benedetto en Boca Juniors, también por revelar el hinchaje de Luis Advíncula, como también la decisión de no llegar a un grande de Europa. Todo eso confesó en el programa de entrevista conducido por Luis Cuto' Guadalupe

Aunque primero contó sobre sus inicios en este deporte, cuando tuvo su paso por Cantolao y luego por el cuadro blanquiazul.

"Al iniciarme en Cantolao, se agarra un cariño distinto porque es una academia y sabes que no va a lograr muchas cosas importantes como Alianza, la 'U' o Cristal, que pelean títulos. Me gustaban las adversidades, crecer y saber que me enfrento a los mejores. Enfrentarte a ellos era lo más complicado, yo quería eso para ver el potencial que puedo dar", manifestó.

Bajo ese contexto recordó que vivió algo parecido cuando pertenecía al Schalke 04 en la Bundesliga y recibió varias ofertas.

"Lo mismo me pasó en la profesional, llegó Liverpool, tenía interés por mí, pero yo quería enfrentar a los grandes para ver de qué estoy hecho... Si juegas en el Real Madrid o Barcelona, vas a ganar casi siempre, no ves los errores de la defensa ni del arquero porque igual van a ganar. En cambio, cuando juegas en un equipo 'normal', te atacan 20 veces, al arquero le patean 100 veces. Ahí te das cuenta si eres bueno realmente, pero el fútbol parece que está hecho al revés", expresó.