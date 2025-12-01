¿Carlos Zambrano se va de Alianza Lima? Revelan que tuvo oferta de Cienciano para 2026 y esta fue su respuesta

El campeonato regular llegó a su final en la Liga 1, por eso los equipos están comenzando el armado de sus planteles. Pese a que no ha tenido una de sus mejores temporadas, Carlos Zambrano viene siendo sondeado por los equipos para ver si lo pueden contratar. Uno de los que preguntó por el defensor nacional es Cienciano.

El ‘Kaiser’ ha sido un jugador bastante irregular a lo largo de la temporada con Alianza Lima. Uno de sus puntos débiles fueron las expulsiones, algo que se repitió a lo largo de la campaña. Hablamos que vio la roja hasta en 7 oportunidades. Esta es una de las razones por las que ante Sporting Cristal no estará disponible.

Carlos Zambrano y Alianza Lima (Foto: Getty).

Pese a esta situación, el defensor es un jugador muy bien valorado en el fútbol peruano. Por eso un equipo de la talla de Cienciano está buscando contar con sus servicios. De cara a la Copa Sudamericana podría ser bastante útil, ni que decir jugando en el Torneo Nacional.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la oferta de Cienciano?

Se conoció en el canal del periodista Gustavo Adrianzén, que Cienciano consultó la posibilidad de contar con el defensor. Para comenzar, querían saber su situación actual y que buscaba para el futuro. Así como también, ver sus honorarios en caso busque tener un nuevo rumbo.

“Lo de Zambrano, te explico. Se dio más para saber qué es lo que quiere en un futuro, si es que quiere quedarse en Alianza Lima o quiere irse a otro club. Cienciano le ha ofrecido una cantidad pero que no es significativa con lo que pueda hacer en Alianza u otro club“, explicó el comunicador.

De esta forma, por el momento queda claro que el defensa nacional se mantendrá todavía en el cuadro de Alianza Lima, conjunto en el que viene jugando regularmente. Pese a que ha tenido muchos problemas de conducta en la cancha, así como también algunas salidas que han sido reclamadas por los hinchas.

El 2025 de Carlos Zambrano

Carlos Zambrano ha tenido un año bastante cargado de emociones. Es importante precisar que ha sido considerado por Néstor Gorosito como un jugador que siempre esté como titular. Por eso vemos que ha tenido un total de 33 partidos, casi siempre siendo inicial y pocas veces quedándose en el banco.

Al ser defensor, no ha tenido muchas acciones en el arco rival, sin goles y asistencias este 2025. Ahora, si hablamos de tarjetas, podemos decir que la mitad de sus amonestaciones terminaron mal. Recibió 6 amarillas que no terminaron en expulsión, mientras que tuvo otras 6 en la que terminó en expulsión y solo 1 vez vio la roja directa.

Por último, disputó 2700 minutos. Terminando siendo un jugador con bastante tiempo de juego en el cuadro ‘blanquiazul’. Lo que deja en claro que es todavía alguien útil para el equipo.

Datos Claves

Cienciano sondeó a Carlos Zambrano, pero la oferta económica no fue significativa.

El defensor acumuló 7 expulsiones en la temporada con Alianza Lima.

