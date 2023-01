Carlos Zambrano es uno de los refuerzos de Alianza Lima para afrontar esta temporada. El cuadro íntimo es consciente que esta temporada tiene que competir, por lo que optó por la contratación del zaguero central.

En relación a esto, el 'León' fue consultado sobre su situación actual en el equipo de 'Chicho' Salas y su estado emocional tras saber que jugará este 2023 en el conjunto victoriano.

"Yo estoy feliz de estar en Alianza Lima, todo esto para mi es un sueño y no quería que pase más tiempo. El equipo hizo un gran esfuerzo por tenerme y ahora solo queda retribuir esa confianza que me han dado y estar a la expectativa cuando arranque la Liga", sostuvo para Directv Sports.

Adicionalmente agregó: "Yo me sigo sintiendo como un niño que anheló siempre ponerse la blanquiazul, y ahora solo queremos que inicie la Liga por el bien del fútbol peruano. Ya luego vendrán los retos de conseguir el tricampeonato, que no será nada fácil porque la liga peruana siempre ha sido complicada para todos, y el punto para nosotros será la Copa Libertadores".

Finalmente, Carlos Zambrano se refirió a su estado físico: "Yo me siento bien, vine de una mini pretemporada en Boca. Son dos horas de partido para 'matarme' y ya luego vendrá el tiempo para recuperarse. A la gran mayoría de compañeros los conozco, no me siento viejo porque tengo a Hernán a lado mío (risas)".