Alianza Lima no pudo concretar el fichaje de Lucas Menossi y hoy la situación es de deuda, o al menos así lo siente el hincha del cuadro de La Victoria, más cuando se comentó que el jugador de Tigre no llegaba por la situación del país, pero FBC Melgar sí fichó a un futbolista de Tigre, Pablo Magnín.

En ese sentido, y con una suerte de resarcimiento moral, Alianza Lima podría tantear el fichaje del delantero Paolo Guerrero. No renovando con Avaí de Brasil, luego de descender y no anotar ningún gol, el 'Depredador' hoy no tiene club y, quizá lo que es peor, no se sabe de propuestas ni acercamientos.

Así pues, teniendo un agitado capítulo en el mercado de pases, luego que recibiera una oferta de Alianza Lima, pero se vaya a Avaí, la puerta del cuadro de La Victoria sigue abierta para Paolo Guerrero, así lo dejó en claro un referente de la defensa bicampeón del fútbol peruano.

De esta forma, fue Yordi Vílchez el que tocó el tema de Paolo Guerrero. Siendo consultado por la prensa, el defensor de Alianza Lima habló sobre el 'Depredador' y su posible llegada al cuadro de La Victoria.

"Se va armado un buen plantel con mucho potencial, pero hasta ahora todo bien, contento de que lleguen refuerzos y que ayuden al equipo", comentó en primera instancia Yordi Vílchez. Luego, siguiendo con la interacción, el zaguero también fue consultado por la presencia de Paolo Guerrero.

"Siempre será bienvenido, porque es Paolo Guerrero es uno de los referentes del fútbol peruano y si llega bienvenido sea", sentenció.