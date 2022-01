Aldair Fuentes será el próximo refuerzo de Alianza Lima si no pasa nada extraño. Desde Fuenlabrada darán todas las facilidades.

Fuenlabrada comunicó a Aldair Fuentes que no contarán con él y Alianza Lima busca ficharlo

Alianza Lima puede sumar a un refuerzo de jerarquía, que le sume a altura y buen juego. Sumando que es alguien de la cantera. Aldair Fuentes se fue del plantel hace algunas temporadas tras actuaciones superlativas, pero no logró solidificar su carrera en España. Fuenlabrada ya comunicó que no lo tendrá en cuenta.

Así lo comentó el periodista del 'Diario AS', Marcos Romano, quien charló con los amigos de 'Alianza History', señalando lo siguiente: "Fuenlabrada le ha indicado a Aldair Fuentes que no seguirá contando con él, por lo que puede buscar un nuevo club a préstamo o como traspaso. Alianza Lima es una posibilidad, pero aún no hubo una comunicación formal".

Haciendo después un informe mucho más extenso donde brinda detalles estadísticos que reflejan el pobre rendimiento de Fuentes. La segunda división de España le costó demasiado, y nunca mostró lo que lo llevó al 'viejo continente'. Por lo que volver 'a casa' es una opción latente al ciento por ciento.

"Aldair llegó al Fuenlabrada el verano de 2020 como una promesa del fútbol sudamericano. Sin embargo, el centrocampista no se ha podido adaptar al fútbol europeo llegando a acumular únicamente 868 minutos disputados en las dos campañas que ha vestido la zamarra azulona". Fue lo que informó, dejando en claro que no funcionó Fuentes.