Una polémica vuelve a llegar a Matute, luego de conocerse que Alianza Lima puede volver a descender a la Liga 2. Todo esto ocasionó el acuerdo firmado con el canal de televisión, Gol Perú. Así lo informó la Federación Peruana de Fútbol.

La FPF fue clara y tajante mediante un comunicado que llegó a los medios de comunicación a través de su vocero, Carlos Caro, quien advirtió que ante incumplimiento a ese punto, el siguiente paso es el descenso o hasta la desafiliación a las competencias internacionales.

"Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto; sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento", mencionó Caro.

Este problema se ha generado, por el tema de la titularidad de los derechos de transmisión del fútbol profesional que le pertenece a la FPF, lo cual es avalado por la Asamblea de Bases ratificada por la FIFA y el TAS.

El documento que presentó el Ente máxima del fútbol peruano, se resaltan los requisitos para participar en la Liga 1, entre los que se incluye la obligatoriedad de presentar suscrita la declaración de conformidad y compromiso, la cual detalla con claridad los derechos de la competición como marketing, activos de marca, audiovisuales y otros.

Además, Jean Marcel Robilliard, secretario general de la Federación, agregó que todos los equipo participantes en la próxima edición de la Primera División deben alinearse a lo expuesto, lo cual beneficiaría a las instituciones deportivas.

"Esperamos la participación de todos los clubes en la Liga 1 2023, buscamos la centralización de los derechos de TV para maximizar el valor del torneo y que todos los clubes tengan los recursos necesarios para poder desarrollarse", expuso Robilliard.

¿Cuánto dinero recibirá Alianza Lima por el contrato con Gol Perú?

Los Íntimos y Gol Perú, llegaron a un acuerdo por 12 temporadas con un aproximado de 17 millones de dólares. Se estima que el dinero que recibirán será de 8 millones en los primeros 6 años, y 8,5 millones el resto del periodo. En esa línea, hay que destacar que Alianza Lima también incluyó la opción de renovar por 6 temporadas más. De esta manera, las arcas de la institución podrían llegar hasta 9 millones de dólares.

Esto viene muy bien para los Grones, que en este año ha recibido millonarios ingresos por proclamarse Bicampeón, además de ser el club que tuvo más ingresos en taquilla.