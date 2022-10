El ex jugador del Real Madrid Castilla no viajó con la delegación blanquiazul a Trujillo.

Alianza Lima no pudo en su visita a la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro blanquiazul fue derrotado por 3-2 y comprometió sus opciones de consagrarse como ganador del Torneo Clausura a falta de cinco fechas para que concluya el certamen.

De cara a este encuentro, los dirigidos por ‘Chicho’ Salas recuperaron a dos futbolistas importantes, uno de ellos fue Hernán Barcos, quien incluso marcó un gol en el partido. El otro fue Arley Rodríguez, quien junto al ‘Pirata’ cumplieron con su fecha de sanción ante la San Martín.

Sin embargo dentro de la plantilla del cuadro de La Victoria, llamó la atención la ausencia de Cristian Benavente. Resulta que el ‘Chaval’ se encuentra lesionado y esa es la principal razón por la que no acompañó al equipo en el viaje a la ‘Ciudad de la eterna Primavera’.

De acuerdo a la información del portal Transfermarkt, el ex futbolista del Sporting Charleroi viene arrastrando molestias en el tendón de Aquiles, lo que no le permite estar al 100%. Por ese motivo, Guillermo Salas no lo quiso arriesgar y no lo convocó para el duelo ante los ‘Poetas’.

En lo que va del campeonato, Cristian Benavente ha sido uno de los jugadores más influyentes dentro del plantel íntimo. El volante ofensivo lleva un total de seis goles y dos asistencias en la Liga 1 2022, una estadística relativamente buena.