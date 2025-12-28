¿A qué hora se juega el duelo Universitario vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario de Deportes y Regatas Lima se encargarán de cerrar la décima jornada de la Liga Peruana de Vóley, en un duelo que además marcará el último partido de la temporada 2025.

Las ‘Pumas’ llegan a este compromiso luego de haber caído en cancha frente a Alianza Lima en el ‘Clásico del Deporte’; sin embargo, dicho resultado fue revertido. Esto debido a que la Federación Peruana de Vóley resolvió otorgarle el triunfo al cuadro ‘crema’ por 3 sets a 0, tras comprobar que el elenco ‘íntimo’ incurrió en una infracción al alinear a cuatro jugadoras extranjeras de manera simultánea.

Por su parte, el conjunto dirigido por Horacio Bastit buscarán recuperarse de su más reciente derrota ante Circolo Sportivo Italiano y tendrán el objetivo de sumar de a tres, lo que les permitiría recortar diferencias con su rival de turno.

¿A qué hora juega Universitario vs. Regatas Lima?

El duelo entre ‘cremas’ y ‘regatinas’, correspondiente a la décima jornada de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, domingo 28 de diciembre.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

México: 16:00 horas

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 19:00 horas

¿Dónde ver el Universitario vs. Regatas Lima?

El encuentro será transmitido en directo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Asimismo, los aficionados podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Regatas 3-0 Universitario / 07 de mayo de 2025

Regatas 2-3 Universitario / 04 de mayo de 2025

Regatas 3-0 Universitario / 24 de abril de 2025

DATOS CLAVES

Universitario enfrenta a Regatas Lima hoy, domingo 28 de diciembre, a las 17:00 horas.

El partido será transmitido en vivo por Latina TV y el portal oficial de la FPV.

