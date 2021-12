André Carrillo es hoy uno de los mejores jugadores del país. La Culebra demuestra semana a semana que es fundamental en su equipo y en la Selección. Sus asistencias, sus goles y su recorrido lo hacen un futbolista indudablemente destacado.

En este sentido, muchos le han cuestionado su club presente. A pesar que desde que llegó a Arabia se ha mostrado con mejores condiciones que nunca, para muchos está para más. Obviamente, es un sueño volverlo a ver en el fútbol europeo.

Otros, los aliancistas, tienen otras ilusiones. Así como pasó con Jefferson Farfán y como posiblemente pase con Paolo Guerrero si no consigue otro club, la posibilidad de volver no está cerrada. Igual, hay que decirlo, para él, aún no es el momento.

Justamente este viernes, el extremo nacional fue entrevistado en ESPN y se refirió a su futuro. Habló del contrato que tiene en Arabia, sus posibilidades para llegar a Europa y de un posible regreso al club de sus amores. Para esto último, no tiro una frase muy contundente.

"Me queda un año y medio en Arabia, no sé qué pasará después. Cuando no esté cómodo buscaré otro club. Europa es buen lugar. Alianza siempre está presente pero no sé si volvería. Hablaron (prensa) muchas cosas cuando estuve en Perú", respondió la Culebra. ¡Clarito!