El 'Depredador' no la pasa bien en su club en Brasil.

No será refuerzo para el 2023: Fondo Blanquiazul descartó conversaciones con Paolo Guerrero

El momento deportivo de Alianza Lima en la Liga 1 2022 es muy positivo, el cuadro blanquiazul derrotó en su último partido a Cienciano por 2-0 en condición de visitante, aferrándose a su lucha por consagrarse en el Torneo Clausura.

A raíz de este buen momento, le realizaron una entrevista a Diego Gonzáles Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, quien dio a conocer su percepción del trabajo que viene haciendo el equipo de la mano del estratega Guillermo 'Chicho' Salas.

"Estamos muy contentos por esta gran victoria porque no ganamos aquí (Cusco), desde hace once años y seguimos en la lucha por el campeonato. Solo nos falta ganar este título de la Liga porque ya campeonamos en femenino y en reservas", dijo Gonzales Posada en Fútbol en América.

No obstante, el directivo sorprendió al referirse al tema de Paolo Guerrero, quien ha sido rumoreado para ser refuerzo del equipo íntimo para la próxima temporada. Para sorpresa de muchos, Gonzales Posada descartó comunicación alguna.

"No hay ninguna conversación con Paolo Guerrero, no hay nada de eso. La parte deportiva todavía no la están viendo porque en estos momentos están pensando en acabar el año de la mejor manera", concluyó el presidente del Fondo Blanquiazul.

De esta manera, el fichaje del 'Depredador' queda momentáneamente en espera. Cabe precisar que actualmente el delantero peruano se encuentra lesionado por lo que no ha venido teniendo continuidad con Avaí FC.