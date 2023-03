Alianza Lima invirtió para esta temporada 2023, tanto así que armó un poderoso equipo considerado como el Dream Team, en la cual busca el tricampeonato en la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores. Por ese motivo, varios de los refuerzos se sienten cómodos en La Victoria y uno de ellos salió a hablar sobre esta situación.

Nos referimos al defensa central Santiago García que este año llegó al conjunto blanquiazul, después de pasear su fútbol en varios países, y hoy conversó con Radio Ovación sobre lo que viene viviendo y se refirió al último encuentro que tuvieron, contra Cusco FC.

"Nunca tuve la sensación que hayamos tenido problemas ante Cusco FC, por el contrario, siempre estuvimos bien parados. Ellos fueron un equipo directo, nosotros tuvimos el control del partido, aunque al inicio no pudimos concretar las chances de gol", mencionó.

También comentó sobre el jugar en la posición de lateral izquierdo, donde dice que tratará de cumplir y que fue una posición que ocupó cuando era joven

"Trataré de cumplir. Me gustan las dos funciones, hace tres años que no jugaba de lateral, pero es una posición que de joven la hice habitualmente, me gusta mucho, sabiendo mis limitaciones de edad", contó.

Por último, el ex jugador del Werder Bremen dijo que los grones tiene uno de los planteles más completos del Perú y por eso harán un mejor papel, donde no solo representarán al club, sino al Perú.

"Es uno de los planteles más completos del Perú, está tomando relevancia porque estamos ganando y de buena manera. Se nota que todos quieren estar en el once. El plantel es competitivo y el que no juega, tiene las mejores intenciones. El grupo es espectacular… Alianza hoy en día con el plantel que tiene puede hacer un mejor papel y representar, no solo al club, sino al Perú a nivel internacional", sostuvo.